Индонезию сотрясло мощное землетрясение

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

В Индонезии произошло землетрясение / REUTERS

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3.

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Эпицентр располагался в 170 километрах от города Тернате, который находится на Молуккских островах, сообщает Euronews.

Очаг залегал на глубине 10 километров. После этого произошло еще несколько подземных толчков магнитудой 5. Угрозы цунами не было. О возможных жертвах и разрушениях информация не поступала.

Напомним, в понедельник, 8 июля, в иранском регионе Масджид Солейман на юго-западе провинции Хузестан произошло землетрясение магнитудой 5,7.