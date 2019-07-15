Индонезию сотрясло мощное землетрясение

10:50, 15 июля 2019
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Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

В Индонезии произошло землетрясение / REUTERS
В Индонезии произошло землетрясение / REUTERS

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3. 

У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

Эпицентр располагался в 170 километрах от города Тернате, который находится на Молуккских островах, сообщает Euronews

Очаг залегал на глубине 10 километров. После этого произошло еще несколько подземных толчков магнитудой 5. Угрозы цунами не было. О возможных жертвах и разрушениях информация не поступала.

Напомним, в понедельник, 8 июля, в иранском регионе Масджид Солейман на юго-западе провинции Хузестан произошло землетрясение магнитудой 5,7.

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Теги: #землетрясение#Индонезия
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