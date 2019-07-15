Индонезию сотрясло мощное землетрясение
Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3.
У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение
Эпицентр располагался в 170 километрах от города Тернате, который находится на Молуккских островах, сообщает Euronews.
Очаг залегал на глубине 10 километров. После этого произошло еще несколько подземных толчков магнитудой 5. Угрозы цунами не было. О возможных жертвах и разрушениях информация не поступала.
Настоящую панику спровоцировало землетрясение в Индонезии
Напомним, в понедельник, 8 июля, в иранском регионе Масджид Солейман на юго-западе провинции Хузестан произошло землетрясение магнитудой 5,7.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+18°... +11°
- Днепр+28°... +15°
- Донецк+28°... +14°
- Житомир+21°... +12°
- Запорожье+28°... +16°
- Ивано-Франковск+21°... +9°
- Киев+19°... +13°
- Кировоград+27°... +12°
- Луганск+28°... +15°
- Луцк+22°... +10°
- Львов+21°... +9°
- Николаев+26°... +15°
- Одесса+28°... +14°
- Полтава+26°... +14°
- Ровно+21°... +9°
- Симферополь+24°... +15°
- Сумы+25°... +13°
- Тернополь+21°... +9°
- Харьков+27°... +16°
- Херсон+27°... +16°
- Хмельницкий+21°... +11°
- Черкассы+23°... +14°
- Чернигов+19°... +12°
- Черновцы+20°... +12°
Виргиния, США
+ 22 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:57 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:56
Закат20:34
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей