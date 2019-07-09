В Иране произошло мощное землетрясение
Сообщений о жертвах не поступало.
В понедельник, 8 июля, в иранском регионе Масджид Солейман на юго-западе провинции Хузестан произошло землетрясение магнитудой 5,7.
Более 240 тысяч человек пострадали в результате землетрясения в Китае
Эпицентр землетрясения находился на глубине 17 км в точке с координатами 34,847 градуса северной широты и 45,762 градуса восточной долготы, передает Xinhua со ссылкой на Сейсмологический центр Ирана.
Сообщений о жертвах пока не поступало.
Напомним, в пятницу, 21 июня, в берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2.
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