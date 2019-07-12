На пляже в Одессе пронесся смерч (видео)

19:57, 12 июля 2019
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Смерч наблюдали около минуты.

Смерч на пляже Лузановка в Одессе напугал отдыхающих, но, к счастью, никто не пострадал.

В центре США пронеслись полсотни смерчей (видео)

Смерч появился на берегу из песка, по словам очевидцев, сломал зонтик, уносил в море водные аттракционы. Никто из отдыхающих не пострадал, передает 048.ua.

Спасатели рассказали, что смерч наблюдали около минуты. Покрутившись на песке, он ушел в море. Многие отдыхающие попадали на песок, опасаясь, что их унесет, не снимали происходящее на камеры телефонов.

Как сообщала Погода УНИАН, в конце мая возле международного аэропорта "Одесса" был зафиксирован смерч.

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Теги: #Одесса#смерч
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