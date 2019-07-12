На пляже в Одессе пронесся смерч (видео)
Смерч наблюдали около минуты.
Смерч на пляже Лузановка в Одессе напугал отдыхающих, но, к счастью, никто не пострадал.
В центре США пронеслись полсотни смерчей (видео)
Смерч появился на берегу из песка, по словам очевидцев, сломал зонтик, уносил в море водные аттракционы. Никто из отдыхающих не пострадал, передает 048.ua.
Спасатели рассказали, что смерч наблюдали около минуты. Покрутившись на песке, он ушел в море. Многие отдыхающие попадали на песок, опасаясь, что их унесет, не снимали происходящее на камеры телефонов.
Как сообщала Погода УНИАН, в конце мая возле международного аэропорта "Одесса" был зафиксирован смерч.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+20°... +10°
- Днепр+23°... +13°
- Донецк+25°... +11°
- Житомир+22°... +11°
- Запорожье+24°... +13°
- Ивано-Франковск+21°... +8°
- Киев+21°... +12°
- Кировоград+22°... +11°
- Луганск+26°... +13°
- Луцк+21°... +11°
- Львов+21°... +10°
- Николаев+25°... +14°
- Одесса+23°... +13°
- Полтава+22°... +12°
- Ровно+21°... +9°
- Симферополь+23°... +13°
- Сумы+23°... +11°
- Тернополь+20°... +10°
- Харьков+24°... +13°
- Херсон+24°... +13°
- Хмельницкий+20°... +9°
- Черкассы+23°... +11°
- Чернигов+22°... +10°
- Черновцы+21°... +11°
Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:71 %
Давление:749 мм
Ветер: 5.1 м/с
Вероятность осадков:7 %
Восход:05:53
Закат20:36
Видимость:1.6 км
Фаза луны:
Лента новостей