У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

20:56, 7 июля 2019
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Землетрясение было зафиксировано на глубине 36,3 километров.

Эпицентр землетрясения находился в 133 километрах к западу от города Тернате / earthquake.usgs.gov
Эпицентр землетрясения находился в 133 километрах к западу от города Тернате / earthquake.usgs.gov

В Молуккском море у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9.

Как сообщает Геологическая служба США (USGS), подземные толчки произошли в 15:08 по времени UTC (18:08 по Киеву).

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Землетрясение было зафиксировано на глубине 36,3 км, его эпицентр находился в 133 километрах к западу от города Тернате.

Данные о пострадавших и разрушениях в результате подземных толчков не поступали. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщал УНИАН, 24 июня в море Банда у берегов Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3 балла.

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Теги: #землетрясение#Индонезия
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