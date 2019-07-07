Аляску накрыла рекордная жара (видео)

04:11, 7 июля 2019
41
0

Зафиксированная температура побила рекорд 1969 года.

Американский штат Аляска столкнулся с аномальной для региона жарой в 32°C, сообщает NBC News.

Зафиксированная температура побила рекорд 1969 года.

Землетрясения в Калифорнии: в штате объявлено чрезвычайное положение (видео)

Местных жителей предупредили, что аномалия сохранится еще минимум неделю.

Ученые связали потепление с таянием арктических льдов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Аляска
Читайте также
Аляску накрыла рекордная жара (видео) Аляску накрыла рекордная жара (видео)
На завтра в южных и восточных областях объявлено штормовое предупреждение На завтра в южных и восточных областях объявлено штормовое предупреждение
Синоптик рассказала, какой будет погода на Ивана Купала Синоптик рассказала, какой будет погода на Ивана Купала
Погода на выходные: в некоторых областях пройдут дожди с грозами, температура до +30° (карта) Погода на выходные: в некоторых областях пройдут дожди с грозами, температура до +30° (карта)
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Погода в Киеве: температура до +23, возможен дождь Погода в Киеве: температура до +23, возможен дождь
В Калифорнии произошло мощное землетрясение В Калифорнии произошло мощное землетрясение

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 30 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг на месяц
85 %
759 мм
3.6 м/с
50 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять