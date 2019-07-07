Аляску накрыла рекордная жара (видео)
Зафиксированная температура побила рекорд 1969 года.
Американский штат Аляска столкнулся с аномальной для региона жарой в 32°C, сообщает NBC News.
Зафиксированная температура побила рекорд 1969 года.
Землетрясения в Калифорнии: в штате объявлено чрезвычайное положение (видео)
Местных жителей предупредили, что аномалия сохранится еще минимум неделю.
Ученые связали потепление с таянием арктических льдов.
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