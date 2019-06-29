Завтра на часть Украины возвращается жара (карта)

В Киеве в воскресенье, 30 июня, воздух прогреется до +24 +26 градусов.

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Погода в Украине в воскресенье, 30 июня, будет опять жаркой, но не везде. Однако некоторым регионам придется приготовиться к навязчивому солнцу.

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После прохладной субботы в воскресенье немного потеплеет, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Так, температура воздуха прогреется до +23+25 градусов.

"В ночные часы – свежо, +11+14 градусов. Есть вероятность небольших локальных дождей", – пишет Диденко.

Жарче будет на Западе – там термометр будет показывать даже 30 градусов. В Киеве в воскресенье, 30 июня, воздух прогреется до +24 +26 градусов. Дождя киевлянам ожидать не стоит.

Прогноз погоды на воскресенье, 30 июня, в городах Украины:

Ужгород – +28...+30

Львов – +29...+31

Ивано-Франковск – +28...+30

Тернополь – +28...+30

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +28...+30

Ровно – +28...+30

Житомир – +25...+27

Винница – +25...+27

Одесса – +24...+26

Николаев +24...+26

Херсон +23...+25

Симферополь – +23...+25

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +23...+25

Чернигов – +23...+25

Сумы – +23...+25

Полтава – +22...+24

Днепр – +22...+24

Запорожье – +23...+25

Донецк – +22...+24

Луганск – +22...+24

Харьков – +22...+24

Киев – +24...+26