Завтра на часть Украины возвращается жара (карта)
В Киеве в воскресенье, 30 июня, воздух прогреется до +24 +26 градусов.
Погода в Украине в воскресенье, 30 июня, будет опять жаркой, но не везде. Однако некоторым регионам придется приготовиться к навязчивому солнцу.
Синоптик рассказала, когда в Украину на смену летней прохладе снова придет жара
После прохладной субботы в воскресенье немного потеплеет, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Так, температура воздуха прогреется до +23+25 градусов.
"В ночные часы – свежо, +11+14 градусов. Есть вероятность небольших локальных дождей", – пишет Диденко.
Жарче будет на Западе – там термометр будет показывать даже 30 градусов. В Киеве в воскресенье, 30 июня, воздух прогреется до +24 +26 градусов. Дождя киевлянам ожидать не стоит.
Прогноз погоды на воскресенье, 30 июня, в городах Украины:
Ужгород – +28...+30
Львов – +29...+31
Ивано-Франковск – +28...+30
Тернополь – +28...+30
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – +27...+29
Луцк – +28...+30
Ровно – +28...+30
Житомир – +25...+27
Винница – +25...+27
Одесса – +24...+26
Николаев +24...+26
Херсон +23...+25
Симферополь – +23...+25
Кропивницкий – +23...+25
Черкассы – +23...+25
Чернигов – +23...+25
Сумы – +23...+25
Полтава – +22...+24
Днепр – +22...+24
Запорожье – +23...+25
Донецк – +22...+24
Луганск – +22...+24
Харьков – +22...+24
Киев – +24...+26
Погода в Украине
- Винница+21°... +12°
- Днепр+22°... +11°
- Донецк+23°... +9°
- Житомир+20°... +12°
- Запорожье+23°... +11°
- Ивано-Франковск+22°... +13°
- Киев+20°... +12°
- Кировоград+21°... +10°
- Луганск+22°... +10°
- Луцк+22°... +14°
- Львов+23°... +13°
- Николаев+25°... +12°
- Одесса+27°... +13°
- Полтава+20°... +10°
- Ровно+21°... +13°
- Симферополь+22°... +13°
- Сумы+17°... +9°
- Тернополь+21°... +13°
- Харьков+20°... +10°
- Херсон+24°... +12°
- Хмельницкий+21°... +13°
- Черкассы+21°... +9°
- Чернигов+21°... +10°
- Черновцы+23°... +15°