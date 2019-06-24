Погода на неделю: жара в Украине будет постепенно спадать, преимущественно без осадков (карта)

На выходных украинцы почувствуют существенное похолодание.

Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, на неделе с 24 по 30 июня жара в Украине будет постепенно спадать. В конце неделе температура в стране максимально поднимется до 26° тепла.

В понедельник, 24 июня, в Украине сохранится жаркая погода, температура поднимется до +34. В некоторых областях синоптики прогнозируют порывистый ветер, грозы, местами град.

Погода на 24 июня / УНИАН

Во вторник, 25 июня в Украине преимущественно без осадков. Температура поднимется до +33°. В Крыму возможны дожди.

Погода на 25 июня / УНИАН

26 июня на юге Украины температура поднимется до +35°, на остальной территории - до +29°.

Погода на 26 июня / УНИАН

В четверг, 27 июня, максимальная температура днем - +33°. В большинстве регионов Украины без осадков, в некоторых западных областях возможны дожди.

Погода в Украине на 27 июня / УНИАН

В пятницу на северо-западе страны температура резко опустится до +23°. В центральных и восточных областях температура максимально поднимется до +28°. Жарче всего будет на юге - до 31° тепла.

Погода в Украине на 28 июня / УНИАН

На выходных украинцы ощутят резкое похолодание. В некоторых областях температура ночью опустится до +8°. В субботу в большинстве областей максимально до +25°, только на юге - до +30°. В воскресенье максимальная температура в стране +26°, в большинстве регионов днем +18°...+22°.

Погода на 29 июня / УНИАН

Погода в Украине на 30 июня / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

24 июня — Варфоломея и Варвары. С этого дня начинает становится короче день. Варфоломей и Варвара у дня украли, а ночи добавили.

Читайте также В Европу на следующей неделе придет невероятная жара

25 июня — Онуфрия, Оноприя. На Оноприя обильные росы — к доброму урожаю.

26 июня — день Акулины-гречишницы. Много насекомых — будет теплая и ясная погода. В лес 26 июня ходить не стоит — комары покусают.

27 июня — Елисей. Дождливый день обещает семь недель сильной непогоды с дождями.

28 июня - день Святого Вита и Святого Амоса. Если в июне ночи будут теплые, тогда можно ожидать изобилия плодов.

29 июня — Тихона. Заканчиваются жаркие дни. Ночи становятся холоднее.

30 июня — Мануила. Гроза 30 июня — будет хороший урожай. Если погода дождливая, то зима будет снежной.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.