Погода на неделю: жара в Украине будет постепенно спадать, преимущественно без осадков (карта)
На выходных украинцы почувствуют существенное похолодание.
Согласно данным Погода УНИАН, на неделе с 24 по 30 июня жара в Украине будет постепенно спадать. В конце неделе температура в стране максимально поднимется до 26° тепла.
В понедельник, 24 июня, в Украине сохранится жаркая погода, температура поднимется до +34. В некоторых областях синоптики прогнозируют порывистый ветер, грозы, местами град.
Во вторник, 25 июня в Украине преимущественно без осадков. Температура поднимется до +33°. В Крыму возможны дожди.
26 июня на юге Украины температура поднимется до +35°, на остальной территории - до +29°.
В четверг, 27 июня, максимальная температура днем - +33°. В большинстве регионов Украины без осадков, в некоторых западных областях возможны дожди.
В пятницу на северо-западе страны температура резко опустится до +23°. В центральных и восточных областях температура максимально поднимется до +28°. Жарче всего будет на юге - до 31° тепла.
На выходных украинцы ощутят резкое похолодание. В некоторых областях температура ночью опустится до +8°. В субботу в большинстве областей максимально до +25°, только на юге - до +30°. В воскресенье максимальная температура в стране +26°, в большинстве регионов днем +18°...+22°.
Народный прогноз погоды в Украине
24 июня — Варфоломея и Варвары. С этого дня начинает становится короче день. Варфоломей и Варвара у дня украли, а ночи добавили.
В Европу на следующей неделе придет невероятная жара
25 июня — Онуфрия, Оноприя. На Оноприя обильные росы — к доброму урожаю.
26 июня — день Акулины-гречишницы. Много насекомых — будет теплая и ясная погода. В лес 26 июня ходить не стоит — комары покусают.
27 июня — Елисей. Дождливый день обещает семь недель сильной непогоды с дождями.
28 июня - день Святого Вита и Святого Амоса. Если в июне ночи будут теплые, тогда можно ожидать изобилия плодов.
29 июня — Тихона. Заканчиваются жаркие дни. Ночи становятся холоднее.
30 июня — Мануила. Гроза 30 июня — будет хороший урожай. Если погода дождливая, то зима будет снежной.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница+27°... +18°
- Днепр+28°... +21°
- Донецк+28°... +20°
- Житомир+28°... +16°
- Запорожье+28°... +20°
- Ивано-Франковск+23°... +16°
- Киев+28°... +19°
- Кировоград+29°... +19°
- Луганск+33°... +21°
- Луцк+26°... +14°
- Львов+24°... +15°
- Николаев+30°... +19°
- Одесса+33°... +21°
- Полтава+30°... +20°
- Ровно+25°... +13°
- Симферополь+27°... +17°
- Сумы+30°... +18°
- Тернополь+24°... +15°
- Харьков+32°... +21°
- Херсон+30°... +19°
- Хмельницкий+28°... +16°
- Черкассы+31°... +18°
- Чернигов+29°... +16°
- Черновцы+25°... +18°