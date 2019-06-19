Завтра в Киеве без осадков, температура до +29°

Ночью в столице до 20° тепла.

В Киеве завтра ожидается жаркая погода / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 20 июня в Киеве без осадков, температура до +29°.

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Погода в Киеве на завтра. Завтра в столице температура ночью до +20°, днем столбики термометров поднимутся до +29°. Ветер северный, 3,2 м/с.

Солнце взойдёт в 4:45, а зайдет в 21:12.

Как сообщал УНИАН, в Украине завтра до +33°, местами возможны дожди с грозами.

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