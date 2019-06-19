Завтра в Киеве без осадков, температура до +29°
Ночью в столице до 20° тепла.
Согласно данным Погода УНИАН, 20 июня в Киеве без осадков, температура до +29°.
На западе Украины объявили штормовое предупреждение на 19 и 20 июня
Погода в Киеве на завтра. Завтра в столице температура ночью до +20°, днем столбики термометров поднимутся до +29°. Ветер северный, 3,2 м/с.
Солнце взойдёт в 4:45, а зайдет в 21:12.
Как сообщал УНИАН, в Украине завтра до +33°, местами возможны дожди с грозами.
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Погода в Украине
- Винница+27°... +17°
- Днепр+32°... +20°
- Донецк+30°... +17°
- Житомир+28°... +17°
- Запорожье+32°... +21°
- Ивано-Франковск+28°... +16°
- Киев+29°... +19°
- Кировоград+29°... +18°
- Луганск+29°... +17°
- Луцк+28°... +18°
- Львов+27°... +17°
- Николаев+32°... +20°
- Одесса+30°... +22°
- Полтава+29°... +18°
- Ровно+28°... +17°
- Симферополь+32°... +18°
- Сумы+29°... +17°
- Тернополь+27°... +16°
- Харьков+29°... +19°
- Херсон+32°... +20°
- Хмельницкий+27°... +17°
- Черкассы+29°... +18°
- Чернигов+29°... +16°
- Черновцы+28°... +18°
Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:83 %
Давление:751 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков:51 %
Восход:05:43
Закат20:38
Видимость:16 км
Фаза луны:
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