Сегодня днем в центральных областях Украины пройдут грозы и дожди, местами град и шквалы

На большей части территории синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности.

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Сегодня днем в отдельных областях Украины грозы и дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Укргидрометцентра, 17 июня в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с», - говорится сообщении.

В то же время синоптики предупреждают, что по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность.