Сегодня днем в центральных областях Украины пройдут грозы и дожди, местами град и шквалы

10:22, 17 июня 2019
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На большей части территории синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

 Сегодня днем в отдельных областях Украины грозы и дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

Из-за непогоды обесточены 107 населенных пунктов в трех областях Украины

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Укргидрометцентра, 17 июня в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с», - говорится сообщении.

В то же время синоптики предупреждают, что по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность.

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Теги: #погода#Гроза
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