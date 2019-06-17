Сегодня днем в центральных областях Украины пройдут грозы и дожди, местами град и шквалы
На большей части территории синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности.
Сегодня днем в отдельных областях Украины грозы и дожди, град и шквалы 15-20 м/с.
Из-за непогоды обесточены 107 населенных пунктов в трех областях Украины
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«По данным Укргидрометцентра, 17 июня в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с», - говорится сообщении.
В то же время синоптики предупреждают, что по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность.
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