Сухо и очень жарко: появился прогноз погоды в Украине на завтра

Температура воздуха местами поднимется до +35 градусов.

Завтра в Украине будет жарко / УНИАН

В четверг, 13 июня, в Украине будет жарко, температура воздуха днем составит +30...+35 градусов.

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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Во всей Украине наша жара продлится и завтра, в течение дня максимальная температура воздуха достигнет +30...+35 градусов. Ближайшей ночью предполагается +18...+23 градуса",- пишет она.

Локальные дожди с грозами пройдут завтра на севере, западе, в центре, на Харьковщине и в Крыму. Однако в большинстве регионов Украины будет сухо.

В Киеве четверг будет преимущественно сухим и жарким, +31...+33 градуса.

Напомним, 10 июня в Киеве впервые этим летом температура воздуха превысила +30° с и достигла +30,8°.