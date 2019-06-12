Сухо и очень жарко: появился прогноз погоды в Украине на завтра
Температура воздуха местами поднимется до +35 градусов.
В четверг, 13 июня, в Украине будет жарко, температура воздуха днем составит +30...+35 градусов.
В Украине сегодня будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Во всей Украине наша жара продлится и завтра, в течение дня максимальная температура воздуха достигнет +30...+35 градусов. Ближайшей ночью предполагается +18...+23 градуса",- пишет она.
Локальные дожди с грозами пройдут завтра на севере, западе, в центре, на Харьковщине и в Крыму. Однако в большинстве регионов Украины будет сухо.
В Киеве четверг будет преимущественно сухим и жарким, +31...+33 градуса.
Напомним, 10 июня в Киеве впервые этим летом температура воздуха превысила +30° с и достигла +30,8°.
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Погода в Украине
- Винница+30°... +17°
- Днепр+34°... +19°
- Донецк+32°... +19°
- Житомир+30°... +19°
- Запорожье+33°... +21°
- Ивано-Франковск+29°... +15°
- Киев+31°... +21°
- Кировоград+32°... +19°
- Луганск+34°... +20°
- Луцк+31°... +18°
- Львов+29°... +17°
- Николаев+32°... +18°
- Одесса+35°... +21°
- Полтава+32°... +20°
- Ровно+30°... +18°
- Симферополь+30°... +17°
- Сумы+32°... +19°
- Тернополь+28°... +17°
- Харьков+33°... +21°
- Херсон+32°... +19°
- Хмельницкий+29°... +17°
- Черкассы+33°... +20°
- Чернигов+32°... +19°
- Черновцы+29°... +17°
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