Жара усиливается: температура воздуха в Киеве превысила +30 градусов

11:53, 12 июня 2019
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По прогнозам Украинского гидрометцентра, такая жара в столице сохранится и в дальнейшем.

В Киеве установилась жаркая погода / lifekiev.com
В Киеве установилась жаркая погода / lifekiev.com

10 июня в Киеве впервые этим летом температура воздуха превысила +30° с и достигла +30,8°.

В Украине сегодня будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, такая погода в столице будет держаться дальше.

Жарких дней с максимальной температурой воздуха более 30 градусов было больше всего в 2010 году - 44. За 138 лет наблюдения в Киеве было 11 лет, когда температура воздуха летом не достигала +30,0°.

Напомним, в среду, 12 июня в Киеве без осадков, температура до +31°.

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Теги: #Киев#погода#жара
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