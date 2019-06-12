Жара усиливается: температура воздуха в Киеве превысила +30 градусов
По прогнозам Украинского гидрометцентра, такая жара в столице сохранится и в дальнейшем.
10 июня в Киеве впервые этим летом температура воздуха превысила +30° с и достигла +30,8°.
В Украине сегодня будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
По прогнозам Украинского гидрометцентра, такая погода в столице будет держаться дальше.
Жарких дней с максимальной температурой воздуха более 30 градусов было больше всего в 2010 году - 44. За 138 лет наблюдения в Киеве было 11 лет, когда температура воздуха летом не достигала +30,0°.
Напомним, в среду, 12 июня в Киеве без осадков, температура до +31°.
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