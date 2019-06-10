Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины

Местами возможен выход воды на заводь.

На реках ожидаются подъемы уровней воды / украинская Wikipedia

В понедельник, 10 июня, на левых притоках Днестра ожидаются подъемы уровней воды.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Так, 10 июня на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,8 м над уровнями на 08:00 8 июня. Местами возможен выход воды на пойму, при сильных ливнях возможно формирование значительного местного стока.

Напомним, в понедельник, 10 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге температура до +33°.