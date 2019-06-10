Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди с грозами, местами жара до +33° (карта)

08:01, 10 июня 2019
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Самая жаркая погода ожидается на юге и востоке Украины.

В Украине сегодня ожидаются грозы / УНИАН
В Украине сегодня ожидаются грозы / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 10 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге температура до +33°.

После сильных дождей в Украине подтопило три области

На востоке без осадков, температура до +32. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +33°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +28°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +30°. В центре почти без осадков, температура до +31°.

Прогноз на 10 июня / УНИАН
Прогноз на 10 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 10 июня - Никиты Тихого, Евтихия. День тихий и безветренный - будет богатый урожай.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#Гроза#причина пожара в СИЗО
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