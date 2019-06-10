Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди с грозами, местами жара до +33° (карта)
Самая жаркая погода ожидается на юге и востоке Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 10 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге температура до +33°.
После сильных дождей в Украине подтопило три области
На востоке без осадков, температура до +32. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +33°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +28°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +30°. В центре почти без осадков, температура до +31°.
Согласно народному прогнозу, 10 июня - Никиты Тихого, Евтихия. День тихий и безветренный - будет богатый урожай.
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Погода в Украине
- Винница+28°... +17°
- Днепр+32°... +19°
- Донецк+32°... +18°
- Житомир+28°... +18°
- Запорожье+32°... +20°
- Ивано-Франковск+27°... +15°
- Киев+30°... +19°
- Кировоград+31°... +18°
- Луганск+32°... +17°
- Луцк+29°... +17°
- Львов+28°... +17°
- Николаев+30°... +19°
- Одесса+34°... +20°
- Полтава+30°... +20°
- Ровно+27°... +17°
- Симферополь+30°... +20°
- Сумы+30°... +19°
- Тернополь+27°... +16°
- Харьков+31°... +20°
- Херсон+31°... +20°
- Хмельницкий+27°... +17°
- Черкассы+31°... +20°
- Чернигов+30°... +19°
- Черновцы+27°... +16°
Виргиния, США
+ 17 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+17 °
Влажность:89 %
Давление:756 мм
Ветер: 4.7 м/с
Вероятность осадков:61 %
Восход:05:43
Закат20:34
Видимость:4.8 км
Фаза луны:
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