Наводнение в Одесской области: на поля и огороды выносит рыбу (фото, видео)

08:53, 9 июня 2019
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В реке Кодыма на территории города Балта течение усилилось настолько, что снесло конструкцию, которая служила барьером для рыбы.

В Одесской области из-за подъема воды на поля выбрасывает рыбу / Думская
В Одесской области из-за подъема воды на поля выбрасывает рыбу / Думская

В водоемы Балтского и Подольского районов Одесской области продолжает прибывать вода. Вместе с ней на местные поля и в огороды начало выносить рыбу.

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Как сообщает «Думская», в реке Кодыма на территории города Балта течение усилилось настолько, что снесло конструкцию, которая служила барьером для рыбы.

«Вверху прорывало дамбы как минимум трех ставков, вся вода хлынула сюда, рыба уходит вниз (в сторону села Гольма, — Ред.) или прямо здесь выпрыгивает на берег… Мы содержим этот водоем уже семь лет, каждый год запускаем малька, подкармливаем и выращиваем. И, конечно, в шоке с того, что сейчас происходит — рассказывает Андрей Долищук, охранник балтского рыболовного общества.

Рыбаки пытались восстановить барьер, но тщетно — попавшая в течение рыба либо травмируется об него, либо ее просто перебрасывает через верх.

Похожая ситуация в Подольском районе — рыбу вместе с водой перебрасывает через дамбы, уже появились желающие ее ловить.

«Берем прямо руками, сколько можем. Ну а что? Иначе она просто сгниет на полях», — говорят рыбаки.

Облуправление ГСЧС сообщает, что за минувшие сутки спасатели пять раз выезжали для оказания помощи в ликвидации последствий непогоды на севере области — в основном откачивали воду с территорий частных домохозяйств.

Думская
Думская

По прогнозам синоптиков, дожди в регионе будут идти до 10 июня включительно.

7 июня сообщалось, что в Одесской области в результате ливня пришлось эвакуировать людей.

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Теги: #наводнение#рыба#Одесская область
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