На Одесщине из-за жуткого ливня пришлось эвакуировать людей (видео)

Сильное течение едва не разрушило дорогу.

В Одесской области в результате ливня пришлось эвакуировать людей.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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Вода затопила дома так, что спасателям пришлось выносить оттуда жителей.

Сильное течение едва не разрушило дорогу.