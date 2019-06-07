На Одесщине из-за жуткого ливня пришлось эвакуировать людей (видео)
Сильное течение едва не разрушило дорогу.
В Одесской области в результате ливня пришлось эвакуировать людей.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Мощный ливень затопил железнодорожный вокзал в Черновцах (видео)
Вода затопила дома так, что спасателям пришлось выносить оттуда жителей.
Сильное течение едва не разрушило дорогу.
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