На Одесщине из-за жуткого ливня пришлось эвакуировать людей (видео)

18:45, 7 июня 2019
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Сильное течение едва не разрушило дорогу.

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В Одесской области в результате ливня пришлось эвакуировать людей.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Мощный ливень затопил железнодорожный вокзал в Черновцах (видео)

Вода затопила дома так, что спасателям пришлось выносить оттуда жителей.

Сильное течение едва не разрушило дорогу.

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Теги: #одещина#ливень затопил улицы
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