Грозы, ливни и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение на 6 июня
Гроз не будет только на востоке Украины.
В червер, 6 июня, погода в Украине ухудшится, объявлено штормовое предупреждение.
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +27°
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"6 июня днем в Украине, кроме восточной части, местами грозы, в центральных и западных областях местами значительные дожди, местами град и шквалы 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 6 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +29°.
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