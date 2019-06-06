Грозы, ливни и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение на 6 июня

09:42, 6 июня 2019
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Гроз не будет только на востоке Украины.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В червер, 6 июня, погода в Украине ухудшится, объявлено штормовое предупреждение.

В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +27°

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"6 июня днем в Украине, кроме восточной части, местами грозы, в центральных и западных областях местами значительные дожди, местами град и шквалы 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В Украине сегодня ухудшится погода / Укргидрометцентр
В Украине сегодня ухудшится погода / Укргидрометцентр

Напомним, в четверг, 6 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +29°.

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Теги: #погода#штормовое предупреждение
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