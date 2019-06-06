В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, температура до +29° (карта)
По всей стране сегодня будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 6 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +29°.
Тернопольщина пострадала от сильного наводнения (видео)
Погода в Украине. На востоке без осадков, температура до +29°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди с грозами. Температура до +29°.
На западе Украины ожидаются грозы. Температура до +27°.
В северных областях без осадков, температура до +29°. В центре также ожидаются осадки, температура до +29°.
Согласно народному прогнозу, 6 июня - день Симеона Столпника. Считалось, что именно с этого дня начинается настоящее лето. Говорили: "Шиповник цветет - румянец года ведет". Идет дождь 6 июня - будет много грибов.
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Погода в Украине
- Винница+24°... +16°
- Днепр+28°... +17°
- Донецк+28°... +16°
- Житомир+24°... +17°
- Запорожье+29°... +17°
- Ивано-Франковск+24°... +13°
- Киев+28°... +18°
- Кировоград+28°... +17°
- Луганск+29°... +16°
- Луцк+25°... +16°
- Львов+25°... +14°
- Николаев+25°... +16°
- Одесса+27°... +18°
- Полтава+28°... +17°
- Ровно+24°... +15°
- Симферополь+28°... +17°
- Сумы+28°... +16°
- Тернополь+24°... +15°
- Харьков+28°... +18°
- Херсон+27°... +17°
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