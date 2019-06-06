В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, температура до +29° (карта)

08:03, 6 июня 2019
2
0

По всей стране сегодня будет жарко.

Сегодня в Украине ожидаются грозы / УНИАН
Сегодня в Украине ожидаются грозы / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 6 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +29°. 

Тернопольщина пострадала от сильного наводнения (видео)

Погода в Украине. На востоке без осадков, температура до +29°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди с грозами. Температура до +29°. 

На западе Украины ожидаются грозы. Температура до +27°.

В северных областях без осадков, температура до +29°. В центре также ожидаются осадки, температура до +29°.

Прогноз на 6 июня / УНИАН
Прогноз на 6 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 6 июня - день Симеона Столпника. Считалось, что именно с этого дня начинается настоящее лето. Говорили: "Шиповник цветет - румянец года ведет". Идет дождь 6 июня - будет много грибов.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#Гроза
Читайте также
Завтра в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +29° (видеопрогноз) Завтра в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +29° (видеопрогноз)
Жара, ливни и грозы: появился прогноз погоды в Украине на завтра Жара, ливни и грозы: появился прогноз погоды в Украине на завтра
В американском штате Вашингтон бушует лесной пожар (видео) В американском штате Вашингтон бушует лесной пожар (видео)
Тернопольщина пострадала от сильного наводнения (видео) Тернопольщина пострадала от сильного наводнения (видео)
В Украине объявили штормовое предупреждение на 5 июня В Украине объявили штормовое предупреждение на 5 июня
В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +25° В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +25°
Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +28° (карта) Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +28° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
70 %
748 мм
4.9 м/с
8 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять