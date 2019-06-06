В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, температура до +29° (карта)

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Сегодня в Украине ожидаются грозы / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 6 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +29°.

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Погода в Украине. На востоке без осадков, температура до +29°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди с грозами. Температура до +29°.

На западе Украины ожидаются грозы. Температура до +27°.

В северных областях без осадков, температура до +29°. В центре также ожидаются осадки, температура до +29°.

Прогноз на 6 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 6 июня - день Симеона Столпника. Считалось, что именно с этого дня начинается настоящее лето. Говорили: "Шиповник цветет - румянец года ведет". Идет дождь 6 июня - будет много грибов.

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