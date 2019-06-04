Афганистан пострадал от наводнений
Два человека погибли.
Жертвами ливней и наводнений в провинции Тахар на севере Афганистана стали два человека.
В результате наводнения в Китае пострадали около 200 тысяч человек
Водой смыло сотни домов, переадет Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Ливни и наводнения обрушились на районы Фаркхар, Калафган и Намакаб ранним утром 3 июня. К настоящему моменту одна женщина и ее ребенок погибли, еще трое пострадали.
Сотни домов и тысячи акров сельскохозяйственных земель также оказались размыты или повреждены. Ливни и наводнения все еще продолжаются в некоторых частях пострадавших районов.
Напомним, на юге США недавно пронеслись десятки торнадо, а сейчас штаты страдают от наводнений.
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