Афганистан пострадал от наводнений

10:42, 4 июня 2019
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Два человека погибли.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Жертвами ливней и наводнений в провинции Тахар на севере Афганистана стали два человека.

В результате наводнения в Китае пострадали около 200 тысяч человек

Водой смыло сотни домов, переадет Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Ливни и наводнения обрушились на районы Фаркхар, Калафган и Намакаб ранним утром 3 июня. К настоящему моменту одна женщина и ее ребенок погибли, еще трое пострадали.

Сотни домов и тысячи акров сельскохозяйственных земель также оказались размыты или повреждены. Ливни и наводнения все еще продолжаются в некоторых частях пострадавших районов.

Напомним, на юге США недавно пронеслись десятки торнадо, а сейчас штаты страдают от наводнений.

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Теги: #погода#наводнение#Афганистан
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