Афганистан пострадал от наводнений

Два человека погибли.

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Жертвами ливней и наводнений в провинции Тахар на севере Афганистана стали два человека.

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Водой смыло сотни домов, переадет Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Ливни и наводнения обрушились на районы Фаркхар, Калафган и Намакаб ранним утром 3 июня. К настоящему моменту одна женщина и ее ребенок погибли, еще трое пострадали.

Сотни домов и тысячи акров сельскохозяйственных земель также оказались размыты или повреждены. Ливни и наводнения все еще продолжаются в некоторых частях пострадавших районов.

Напомним, на юге США недавно пронеслись десятки торнадо, а сейчас штаты страдают от наводнений.