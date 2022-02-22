"Для смелого зрителя": обзор провокационной драмы "Удовольствие" с реальными порноактерами

24 февраля в украинский прокат выходит провокационная драма "Удовольствие" шведской режиссерки Ниньи Тюберг, большинство ролей в которой исполняют люди, так или иначе причастные к порноиндустрии, в том числе настоящие звезды. УНИАН расскажет, чем зрителя поражает восхваленная кинокритиками новинка и стоит ли рискнуть пойти на нее в кинотеатр.

Выпуск на "большие экраны" любого фильм с сексуальным подтекстом, особенно когда речь идет не просто об эротике, а о порно – всегда весьма рискованная затея. Тем не менее, до украинских кинотеатров все же добралась провокационная драма "Удовольствие" / Pleasure (Швеция, Франция, Нидерланды, 2021). УНИАН уже успел посмотреть новинку и готов рассказать, что к чему, чтобы морально подготовить зрителя к просмотру фильма на большом экране.

История создания фильма

Фильм "Удовольствие" стал дебютной полнометражной работой шведской режиссерки Ниньи Тюберг, которая не боится в своем творчестве поднимать острые и смелые темы. Картина основана на ее же короткометражке с аналогичным названием и схожим сюжетом, вышедшей в 2013 году.

Оригинальная короткометражка наделала шума на Каннском кинофестивале 2013 года, одержав победу на "Неделе критике" в рамках фестиваля. Спустя семь лет полнометражную версию картины должны были снова представить в Каннах, однако из-за пандемии коронавируса тогдашний фестиваль отменили. В итоге "Удовольствие" дебютировало на главном американском кинофестивале независимого кино Sundance в 2021 году.

Стоит отметить, что критики приняли фильм довольно тепло, тогда как рядовые зрители, очевидно, были немного сбиты с толку или даже шокированы. Так, на IMDb у фильма рейтинг 6,3 балла из 10, на Rotten Tomatoes – 87% одобрения от критиков и 55% от широкой аудитории, а на Metacritic – 74 балла от экспертов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Сюжет фильма "Удовольствие"

Как короткометражка, так и полнометражный фильм рассказывают о юной девушке, которая хочет построить карьеру в порно, став настоящей звездой, и ради этого соглашается буквально на все, как бы морально противно и физически тяжело ей это не было.

В версии 2021 года главная героиня фильма – миловидная 19-летняя шведка Линнея, прилетающая из Европы покорять Лос-Анджелес под порнопсевдонимом Белла Черри. Белокурая красотка с пухлыми губками и большими голубыми глазами утверждает, что хочет сниматься в порно ради удовольствия и "потому что шведы скучные". Она слегка наивна, но безгранично верит в свой успех, и в конечном итоге это все приводит к весьма неприятным последствиям.

В течение всего фильма зритель наблюдает за трансформацией Беллы. Изначально она такая себе "прилежная ученица", преисполненная здорового энтузиазма и имеющая определенные границы. Она даже заводит друзей среди "коллег", хотя изначально и не доверяет им. Однако по мере того, как повышаются ставки на пути к порно-Олимпу, девушка меняется. Она предает друзей, подставляет конкурентов, винит в своих неудачах всех, кроме себя самой, а, главное, соглашается на жуткие вещи, являющиеся вообще нездоровыми перверсиями.

В конце фильма, казалось бы, добившись поставленной цели и оказавшись на вершине, Белла наконец принимает решение, которое стоило бы принять уже давно.

В целом "Удовольствие" – это смелый, а местами шокирующий фильм, раскрывающий подноготную порнобизнеса, без морализаторства, со всей рутиной и неприятными аспектами, которые остаются за кадром. Порноактеры показываются здесь как обычные люди на любой другой работе, оказавшиеся в бизнесе по самым разным причинам. У многих из них есть определенная профессиональная этика, в какой-то момент на языке даже вертится фраза "у нас дружный коллектив и бесплатные печеньки".

Одновременно в фильме много откровенных сцены, включая демонстрацию самых пикантных частей тела, причем выдают их зрителю практически с первых кадров. При этом здесь нет конкретно сцен порно – зрителю дают возможность додумать. Более того, оставляя самый хардкор за кадром, некоторые сцены выглядят еще более ужасающими.

Что ж, возможно, фильм изменит отношение некоторых зрителей к порно, особенно когда речь идет о более жестких поджанрах. Ведь, очевидно, именно такую цель он и преследует.

Что еще стоит отметить – у фильма очень стильная картинка и классное музыкальное сопровождение. Фильм получился ну очень сочным, скорее эстетическим, чем вульгарным, а "небесные" и "ангельские" мотивы отлично дополняли атмосферу.

Актеры в "Удовольствии"

По сути, в фильме задействована только одна актриса не из мира порно – София Каппель, исполнившая роль Беллы, но и для нее это был дебют в большом кино. И, стоит отметить – дебют весьма достойный, принесший ей шведскую национальную премию "Золотой жук" за лучшую женскую роль в 2022 году.

Интересно, что сама София, так мастерски исполнившая роль юной порнозвезды, совершенно не стесняясь откровенных смен – дочь священника. У нее пока нет профессионального актерского образования и есть работа в финансовой компании, но после успеха в "Удовольствии" 23-летняя актриса всерьез задумалась о кинокарьере.

Все остальные актеры в фильме – так или иначе связаны с порнобизнесом. Среди них и немало "больших звезд", у которых з плечами множество престижных наград и номинаций, включая так называемый "Порно-Оскар". Эвелин Клэр, Ксандер Корвус, Мик Блу, Кейси Калверт, Шанель Престон, Кендра Спейд, Дана Деармонд, Эйден Старр, Джейсон Толер, Марк Шпиглер... Все эти они – не последние имена в мире порно (можете загуглить). Кто-то из них играет самих себя, а кто-то – выдуманных персонажей, но, в любом случае, таким образом зритель имеет шанс узнать секреты индустрии "из первых уст".

Кстати, есть в фильме и легенда порно Джон Стронг, в миру 52-летний украинец по имени Юрий Волошин. За свою почти 25-летнюю карьеру, сначала как актера, а потом еще и как режиссера, он получил множество наград, а также был включен в зал славы AVN.

Вердикт

"Удовольствие" – это фильм для смелого зрителя, который не боится выйти из "зоны комфорта" в кинотеатре, который не будет краснеть и охать при каждой откровенной сцене, которых тут немало. При этом это точно не фильм для извращенцев, как и не фильм для морализаторов. Это фильм для зрителя, который довольно открыт, умеет думать и видит в фильме что-то кроме картинки на поверхности.

***

Марина Григоренко