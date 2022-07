Топ-10 сериалов августа: "Песочный человек", "Дом дракона", "Она-Халк" и "Андор"

В августе зрителей у "малых экранов" ждет немало долгожданных премьер. Так, на Netflix стартуют фэнтези-сериал "Песочный человек", а также третьи сезоны фэнтези-хоррора "Ключи Локків", анимационного фэнтези "DOTA: Кровь дракона" и подростковой драмеди "Я никогда не...". Disney + выпустит два сериала из киновселенной Marvel - "я есть Грут" и "она-Галк", а также еще один из мира "Звездных войн" – "Андор". На HBO выйдет "Дом Драконов", который является приквелом "Игры престолов", на AMC – спин-офф "Ходячих мертвецов", а на Hulu – психологический триллер "Пациент". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил подборку 10 самых ожидаемых сериалов августа 2022 года.

Песочный человек

The Sandman (Netflix, 5 августа 2022 года, 1 сезон)

Долгожданный фэнтези-сериал "Песочный человек" снят по одноименной серии комиксов британского писателя Нила Геймана, выходивших в 1989-1996 годах на DC Comics. В центре сюжета – повелитель царства снов Морфей, который попадает в 1916 году в плен к оккультисту Родерику Берджессу (Чарльз Дэнс из "Игры престолов"), но через 105 лет вырывается на свободу. Теперь он намерен восстановить порядок в своем королевстве Снов. Его роль исполняет английский актер Том Старридж, известный по фильмам "Рок-волна", "В пути" и сериалу "Пустая корона".

Среди других персонажей сериала – повелитель Ада Люцифер (Гвендолин Кристи из "Игры престолов"), разные жители королевства Грез, в том числе кошмар-беглец Коринфиан (Бойд Холбрук из "Нарко") и библейские братья Каин и Авель, семь Бесконечных, среди которых Смерть, Судьба (Дэвид Тьюлис), Отчаяние и Желание, а также оккультный детектив Джоанна Константин (потомок Джона Константина), роль которой исполняет звезда "Доктора Кто" Дженна Коулман. Также одну из ролей исполняет Стивен Фрай.

1 сезон сериала будет насчитывать 10 эпизодов, все они станут доступны одновременно.

Я есть Грут

I Am Groot (Disney+ , 10 августа 2022 года, 1 сезон)

Этот анимационный мини-сериал расскажет об одном из членов команды "Стражей галактики" – внеземном древовидном гуманоиде Груте, которого зрители уже не раз могли видеть на "большом экране".

Авторы проекта позиционируют его как семейное шоу, представляющее собой нарезку историй о приключениях Грута и его необычных друзьях. Сериал будет частью четвертой фазы киновселенной Marvel.

Как и в фильмах, главного героя будет озвучивать Вин Дизель. Также к озвучиванию Енота Ракеты в мини-сериале вернется Брэдли Купер.

Сериал будет состоять из десяти короткометражек. Первые пять будут представлены 10 августа, остальные – позже.

Ключи Локков

Locke & Key(Netflix, 10 августа 2022 года, 3 сезон)

Третий сезон фэнтези-хоррор-сериала "Ключи Локков" на основе одноименной серии комиксов Джо Хилла (сын Стивена Кинга) станет для проекта последним и очевидно окончательно раскроет тайну магических ключей, которые наделяют их владельцев сверхъестественными силами, и поставит точку в борьбе семьи Локков с демонами.

Все 10 эпизодов третьего сезона сериала станут доступны 10 августа.

DOTA: Кровь дракона

DOTA: Dragon's Blood (Netflix, 11 августа 2022 года, 3 сезон)

В центре сюжета этого анимационного фэнтези-сериала – прославленный рыцарь Дэвион, охотник на драконов, от которых страдают люди. После встречи с могучим древним драконом Слайраком и с принцессой в изгнании Мираной, у которой есть своя тайная миссия, Дэвион оказывается втянут в события более масштабные, чем он мог себе представить.

Первые два сезона сериала состояли из 8 эпизодов каждый, которые вышли одновременно. Вероятно, так будет и с третьим.

Я никогда не…

Never Have I Ever (Netflix, 12 августа 2022 года, 3 сезон)

Хитовый подростковый комедийно-драматический телесериал "Я никогда не..." рассказывает об ученице средней школы Дэви Вишвакумар индийско-американского происхождения, которая переживает смерть отца и параллельно пытается адаптироваться в новой школе, принять свою национальную идентичность и наладить отношения с родными и врагами.

Особенностью сериала является то, что по большей части его события для главной героини комментирует профессиональный теннисист Джон Макинрой. В отдельных эпизодах шоу были и звездные "комментаторы" – Энди Сэмберг и Джиджи Хадид.

В третьем сезоне сериала будет 10 эпизодов, все они выйдут одновременно. Также уже известно, что у сериала будет 4 сезон, который выйдет в 2023 году.

Истории ходячих мертвецов

Tales of the Walking Dead (AMC, 14 августа, 1 сезон)

Спин-офф сериала "Ходячие мертвецы" в жанре зомби-хоррор снят в формате антологии и расскажет о новых персонажах легендарной франшизы.

Главные роли в сериале исполнят Энтони Эдвардс ("Топ Ган", "Зодиак"), Паркер Поузи ("Крик 3", "Блэйд: Троица"), Оливия Манн ("Люди Икс: Апокалипсис", "Супер Майк"), Дэнни Рамирез ("Топ Ган: Мэверик", "Сокол и Зимний солдат"), Даниэлла Пинеда ("Первородные", "Ковбой Бибоп"), Саманта Мортон ("Особое мнение", "Контроль") и другие.

В сериале будет шесть эпизодов, которые будут выходить раз в неделю.

Она-Халк

She-Hulk: Attorney at Law (Disney+, 17 августа 2022 года, 1 сезон)

В новом сериале в рамках четвертой фазы киновселенной Marvel зрителей познакомят с новым персонажем – женщиной-юристом Дженнифер Уолтерс, специализирующейся на делах, связанных со сверхлюдьми. Она является двоюродной сестрой мстителя Брюса Бэннера / Халка и может превращаться в большую и более мощную версию самой себя с зеленым оттенком после того, как ей сделали переливание крови от ее кузена.

Главные роли в сериале исполнят Татьяна Маслани (Дженнифер Уолтерс / Она-Халк), Марк Раффало (Брюс Бэннер / Халк) и Тим Рот (Эмиль Блонский / Мерзость), а роль главного антониста достанется Джамиле Джамиль (Титания). Также среди приглашенных звезд – Бенедикт Вонг (Вонг) и Чарли Кокс (Мэтт Мердок / Сорвиголова).

Первый эпизод сериала выйдет 17 августа, а всего в сезоне будет 9 серий, которые будут выходить по одной раз в неделю.

Дом Дракона

House of the Dragon (HBO, 21 августа 2022 года, 1 сезон)

Долгожданный приквел "Игры престолов", снятый на основе книги Джорджа Мартина "Огонь и кровь", расскажет о расцвете Дома Таргариенов – за 200 лет до событий основного сериала.

Главные роли в сериале исполнят Пэдди Консидайн ("Типа крутые легавые", "Субмарина"), Эмма Д'Арси ("Ханна"), Мэтт Смит ("Доктор Кто", "Мобиус"), Оливия Кук ("Мотель Бейтс", "Звук металла"), Рис Иванс ("Рок-волна", "Kingsman: Начало"), Соноя Мидзуно ("Ex Machina", "Аннигиляция") и другие.

Всего в первом сезоне будет 10 эпизодов, которые, вероятнее всего, будут выходить раз в неделю.

Пациент

The Patient (Hulu, 30 августа 2022, 1 сезон)

В центре сюжета этого мини-сериала окажется психотерапевт Александр Штраус, которого захватит в плен серийный убийца Сэм Фортнер, чтобы получить помощь в обуздании его влечения к убийствам.

Главные роли в сериале исполнят Стив Карелл ("Офис", "Утреннее шоу", "Космические войска") и Донал Глисон ("Ex Machina", "Гарри Поттер и смертельные реликвии", "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение").

Всего в сезоне будет 10 эпизодов, первые три из которых выйдут 30 августа, остальные будут выходить раз в неделю.

Андор

Andor (Disney+ , 31 августа 2022 года, 1 сезон)

Это очередной сериал из мира "Звездных войн", который является приквелом к фильму "Бунтарь Один" и расскажет о Касияне Андоре (его, как и в фильме, сыграет Диего Луна). События фильма будут происходить за пять лет до событий, показанных в фильме.

Также в сериале сыграют Стеллан Скашгорд ("Тор", "Нимфоманка"), Адриа Архона ("Настоящий детектив", "Морбиус") и другие.

Сериал будет состоять из 12 эпизодов, первые два из которых выйдут 31 августа, остальные будут выходить по одному раз в неделю.

***

Марина Григоренко