Что в кино с 11 ноября: «Поезд «Киев-Война», «Химеры» и другие фильмы, рискнувшие выйти в прокат накануне «карантина выходного дня»

После объявления о введении в Украине «карантина выходного дня» кинопрокатчикам пришлось экстренно менять программу на новую кинонеделю. В итоге с проката решили снять трагикомедию «Еще по одной» с харизматичным Мадсом Миккельсеном, которую очень ждали киногурманы. Также «под нож попал» триллер «Криминальные боссы». Взамен прокатчики предложили французскую комедию «НаркоМама» с невероятной Изабель Юппер. Также с 11 ноября в широкий кинопрокат выходят украинская документальная лента «Поезд «Киев-Война» и комедийный фильм ужасов «Химеры». Ну а тех, кто соскучился по блокбастерам на больших экранах, ждут ретроспективные показы второй части «Гарри Поттера» и «Джокера» с Хоакином Фениксом. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Поезд «Киев-Война» / Поїзд «Київ-Війна» (Украина, 2020)

Еще одна премьера недели для искушенного зрителя – документальный фильм «Поезд «Киев-Война» молодого украинского режиссера Корнея Грицюка. Впервые картина была показана в рамках внеконкурсной программы кинофестиваля «Молодость» в 2020 году, где вызвала немалый ажиотаж. Фильм, затрагивающий болезненную тему отношения разных категорий граждан Украины к войне на Донбассе. Автор фильма отмечает, что главная задача его работы – побудить украинцев к диалогу.

Фильм «Поезд «Киев-Война» был снят в августе 2019 года прямо по ходу следования поезда 126Ш «Киев-Константиновка». Всю дорого от столицы до линии размежевания Грицюк, сам родом из Донецка, в роли проводника откровенно разговаривает с пассажирами поезда, большинство из которых лично столкнулись с войной. Люди выражают совершенно разные взгляды, лишь иногда получая наводящие вопросы от режиссера. Истории кардинально противоположные, какие-то из них вызывают сочувствие, а какие-то негодование. А, главное, фильм дает осознание того, насколько до сих пор разделено украинское общество.

Химеры / Химери / Freaky (США, 2020)

Сюжет американского триллера с элементами комедии Freaky, название которой дословно переводится как «причудливый», «странный», основан на совсем неновой для кинематографа истории о невольном обмене телами. На этот раз «жертвы капризов судьбы» – образцовая старшеклассница Милли Кесслер и серийный маньяк Барни Гарриса, известный как Мясник из Блиссфилд. По сюжету, за мгновенье до смертельного нападения волшебный кинжал убийцы заставляет Милли поменяться телами с маньяком. Вскоре девушка обнаруживает, что у нее есть только один день, чтобы вернуться в свое тело, прежде чем остаться в теле убийцы навсегда. Будучи преследуемой полицией, которая полна решимости поймать печально известного мясника-убийцу, Милли должна найти Барни Гарриса, который использует ее тело для нападения на ее же одноклассников на встрече выпускников.

Роль кровожадного маньяка в картине сыграл завсегдатай типичных американских комедий Винс Вон («Дружинники», «Образцовый самец», «Незваные гости»), в послужном списке которого также затесалось несколько годных драматических ролей, например, во втором сезоне «Настоящего детектива». «Жертву» изображала юная Кэтрин Ньютон, которая в киноиндустрии чуть ли не с рождения. Среди прочего зрители могли ее видеть в таких картинах, как «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Леди Берд» и «Паранормальное явление 4», а также сериалах «Большая маленькая ложь», «Сверхъестественное» и «Общество».

Режиссером картины стал Кристофер Лэндон, в первую очередь известный зрителю по комедийным фильмам ужасов «Счастливого дня смерти» (обе части) и «Скауты против зомби», а также как сценарист пяти частей «Паранормального явления» и молодежного триллера «Паранойя».

И другие фильмы в кинопрокате с 11 ноября

С 11 ноября в кинопрокат должна была выйти датская трагикомедия «Еще по одной» с харизматичным Мадсом Миккельсеном, которую очень ждали киногурманы. Также «под нож попал» триллер «Криминальные боссы». И если второй фильм предварительно перенесли на следующую неделю, то с первым ситуация гораздо сложнее – кинопрокатчики пока не называют хотя бы примерную дату премьеры.

Взамен украинским зрителям оперативно решили предложить французскую комедию «НаркоМама» (La Daronne, 2020) с невероятной Изабель Юппер («Пианистка», «Любовь», «8 женщин», «Она»).

По сюжету фильма, талантливая переводчица работает в полиции, помогая раскрывать преступления. Однажды ей становится известно о крупной партии наркотиков. Соблазн изменить жизнь слишком велик. И вот она превращается в НаркоМаму, которая строит свою империю. Теперь вся полиция охотится за ней.

Для самого юного зрителя в кинотеатрах с этой недели начнутся показы анимационного фильма «Академия монстров» (Cranston Academy: Monster Zone, Мексика, 2020). В центре сюжета – мальчик-гений Дэнни, который никак не может найти общий язык ни со сверстниками, ни с учителями. Однажды он попадает в школу для одаренных детей, где случайно открывает портал в мир монстров. Теперь от Дэнни и его новых друзей зависит спасение всей школы.

Фильм ужасов «Первая ведьма» (The Wretched, США, 2019) перенесет зрителя в маленький забытый Богом городок, где однажды ночью пробуждается первородное зло. Молодая пара Бен и Мэлори, которые любят подглядывать за соседями, замечают, что тех будто подменили. И во всем городе творится что-то странное. Молодым людям придется бросить вызов колдовским чарам, чтобы не допустить в мир древние орды ада.

На прошлой неделе в украинских кинотеатрах стартовали ретроспективные показы фильмов кинофраншизы о приключениях юного волшебника Гарри Поттера в Школе чародейства и волшебства «Хогвартс». Каждую неделю планируется показ новой части, и теперь на очереди вторая часть «Гарри Поттер и тайная комната» (Harry Potter and the Chamber of Secrets, США, Великобритания, Германия, 2002).

Еще один громкий камбек в украинских кинотеатрах – показы одного из главных кинохитов 2019 года, драматического триллера «Джокер» (Joker, США, 2019) с Хоакином Фениксом в главной роли, за которую актер получил «Оскар». Главная особенность фильма в том, что сюжет полностью отошел от классического образа злодея Джокера в комиксах о Бэтмене. В фильме нам показывают застенчивого молодого комика Артура Флека, который живет один со своей больной матерью. Парень искренне хочет дарить миру улыбки и позитив, но каждый раз лишь сталкивался с человеческой жестокостью. Общество отказывается принимать его, и в конечном итоге мы видим рождение клоуна Джокера со зловещей улыбкой – будущего короля преступного мира Готэма.

Кроме того, в украинских кинотеатрах продолжат показывать фильмы, вышедшие в прошлые недели: украинская драма «Атлантида», комедия «Мамочка в отрыве», криминальный боевик «Сборщик долгов», комедия «Друзья на свою голову» и другие.

Уже с 14 ноября в Украине минимум на три недели вводится «карантин выходного дня», а это значит, что кинотеатры будут закрыты для посещения в субботу и воскресенье. Так что если хотите посмотреть киноновинки на большом экране, запланируйте свою культурную программу на будние дни.

