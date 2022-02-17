Фильм рассказывает о семье, которая зарабатывала на жизнь сбором персиков в селе Алькаррас.

Лучшим фильмом 72-го Берлинале стала картина "Алькаррас" испанского режиссера Карлы Симон.

Фильм рассказывает о семье, которая зарабатывала на жизнь сбором персиков в деревне Алькаррас в провинции Лейда. Семью заставили покинуть землю, которую она обрабатывала в течение 60 лет по бессрочной устному соглашению. После смерти землевладельца деревья решили вырубить, а на их место поставить солнечные батареи, сообщает радио Свобода.

Примечательно, что в фильме снимались непрофессиональные актеры.

"Сельское хозяйство является темой фильма и было основной причиной, по которой я решила его снять. Мои дяди выращивают персики в Алькаррасе, и они, как и многие другие люди, попали в трудную ситуацию, потому что в наши времена очень трудно заниматься семейным фермерством. Я хотела бы, чтобы люди об этом знали", – пояснила Симон.

Премию за лучший сценарий получил фильм "Рабие Курназ против Джорджа Буша" о бременской домохозяйке турецкого происхождения, которая борется за сына, обвиненного в подготовке теракта. Немецкая актриса Мельтем Каптан, сыгравшая Рабие Курназ, получила премию за лучшую роль.

Лучшим режиссером названа Клер Дэни, представившая в Берлине драму о любовном треугольнике "Обе стороны лезвия".

Актриса Изабель Юппер, награжденная почетным "Золотым медведем" за вклад в киноискусство, не смогла приехать в Берлин из Парижа, поскольку заболела коронавирусом.

Санитарные мероприятия на фестивале были серьезными. В кинозалы пропускали только вакцинированных зрителей в масках, журналистам необходимо было каждый день сдавать тесты на коронавирус. Все фестивальные вечеринки и приемы отменили.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля в Берлине открылся 72-й международный кинофестиваль "Берлинале".

В этом году программа фестиваля сокращена в связи с пандемией коронавируса. За 10 дней там показали 256 фильмов из 69 стран. Первым был фильм "Петер фон Кант" французского режиссера Франсуа Озона.

За главные награды фестиваля – Золотого и Серебряного медведей – боролись 18 фильмов производства 15 стран.

Международное жюри фестиваля возглавил американский режиссер и сценарист М. Найт Шьямалан.