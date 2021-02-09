Сегодня отмечается Всемирный день стриптиза.

Сегодня, 9 февраля отмечается Всемирный день стриптиза. 128 лет назад в столице Франции девушка впервые показала откровенный танец, за что была наказана. Однако в наше время такие танцы стали широко распространенными.

История праздника

9 февраля 1893 года в парижском кафе "Мулен Руж" танцовщица по имени Мона станцевала откровенный танец и сняла с себя всю одежду. Девушку оштрафовали на 100 франков за непристойное поведение, что вызвало несколько протестов в Париже. Этот день принято считать днем рождения стриптиза.

Прототипом стриптиза считается французский танец "канкан", который исполняли в барах и увеселительных заведениях. Этот танец считался непристойным и вызывал много осуждений.

Стриптиз в наше время

В современном мире стриптиз исполняют во многих заведениях, а танцовщицы реже сталкиваются с осуждением. Танец на пилоне pole dance считается спортивной дисциплиной, которая требует значительной физической подготовки. Как правило, стриптиз исполняют в ночных клубах, а основой для элементов танца выступает шест. В большинстве заведений посетителям запрещено касаться танцовщиц.

Интересные факты про стриптиз

Стриптиз в прошлом веке был популярным развлечением в Тайване на похоронах. Эта традиция произошла из мафиозных кругов и распространилась в народе. В середине 1980-х тайваньские власти запретили исполнять такие танцы на похоронах, однако и по сей день их можно увидеть в сельских районах.

В Древнем Египте существовал особый класс женщин, которые исполняли ритуальные танцы с хороводом и постепенно раздевались догола.

В Византии танцы с оголением считались обязательным развлечением на пирах. Даже известная знаменитая византийская императрица Федора была замечена в таких танцах.

Стриптиз стал распространенным танцев во времена Первой Мировой войны. Считалось, что он поднимает боевой дух солдат.

Американцы бывают в стрип-клубах чаще, чем в театре, опере, балете, на концертах джаза и классической музыки вместе взятых.

В Исландии с 2010 года законодательно запрещено исполнять стриптиз в коммерческих целях.

Самое большое количество стрип-клубов находится в Нидерландах. В Амстердаме насчитывается более 180 подобных заведений. В этом городе можно найти заведение на любой вкус, в том числе выступления с карликами и полными танцовщицами.

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Автор: Екатерина Пулатова