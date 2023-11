"Бесконечность по Флориану", "Мавка" и концерт Бейонсе: что посмотреть на выходных

В конце ноября в украинский прокат выйдут документальный фильм "Бесконечность по Флориану" о киевской "Летающей тарелке", провокационная драма-призер Каннского кинофестиваля "Как заниматься сексом", боевик "Тихая ночь", триллер "Дочь болотного короля" и еще несколько новинок. Также в кинотеатрах можно будет посмотреть фильм-концерт Renaissance с последнего тура Бейонсе. На Netflix, тем временем, станет доступен украинский анимационный хит "Мавка. Лесная песня". Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

Бесконечность по Флориану

Infinity: According to Florian (Украина, 2022, документальный)

Фильм рассказывает о борьбе за модернистское сооружение "Летающая тарелка" в Киеве и творческом наследии ее создателя – украинского архитектора Флориана Юрьева.

В преддверии своего 90-летия главный герой получает плохие новости: государство сдало в аренду застройщику его главное архитектурное произведение – "Летающую тарелку" на Лыбедской площади в Киеве. Теперь здесь должен появиться очередной торговый центр. С помощью молодых архитекторов и активистов Флориан решает сорвать эту сомнительную сделку. Вместе они погружаются в борьбу за наследие модернизма с коррумпированными должностными лицами и скандальными застройщиками.

"Бесконечность по Флориану" – лучший документальный фильм 2022 года по версии Национальной премии кинокритиков "Киноколо".

Сейчас на IMDb фильм имеет оценку 8,1 балл из 10.

Фильм-концерт Бейонсе

Renaissance: A Film By Beyoncé (США, 2023, музыка/документальное)

Этот фильм-концерт освещает путь мирового тура RENAISSANCE – от появления идеи до открытия в Стокгольме (Швеция) и последнего концерта в Канзас-Сити (штат Миссури, США).

Этот фильм – о преданности и трудолюбии Бейонсе, ее вовлеченности в каждый аспект создания шоу, ее творческом подходе и стремлении создать собственное наследие и мастерски овладеть профессией. Мировой тур RENAISSANCE от Бейонсе получил невероятно теплые отзывы и создал настоящий храм свободы и общей радости для более 2,7 миллиона фанатов.

Как заниматься сексом

How to Have Sex (Великобритания, 2023, драма)

В центре сюжета этого провокационного фильма – трое подруг, которые после окончания школы отправляются на отвязные каникулы в Грецию. Здесь они планируют повеселиться, прежде чем погрузиться в университетскую жизнь. Главная героиня Тара, единственная девственница среди трех девушек, решительно стремится это исправить. Но путешествие будет не таким беззаботным, как она надеется.

"Как заниматься сексом" – первый полнометражный фильм режиссера Молли Мэннинг Уокер. До сих пор она была известна прежде всего как оператор: своими работами в основном в коротких метрах, а также рекламными роликами для модных брендов Gucci, Dior, Diesel и музыкальных клипов (например, для A$AP ROCKY). Дебют положительно восприняла международная пресса: Vogue назвали его "мощным, ярким и звездным", Vox – "чрезвычайно уверенным", The Guardian – "ярким", The Hollywood Reporter – "потрясающим".

Актерский состав возглавляют три многообещающих таланта современного британского кинематографа: Миа Маккенна-Брюс ("Убеждение"), Лара Пик и Шон Томас ("Дом странных детей мисс Сапсан").

Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале 2023 года, где он получил приз "Особый взгляд" – награду одноименной секции, которую считают второй по важности программой фестиваля. Богатая фестивальная история картины также включает другие крупные фестивали класса "А": в Торонто и Лондоне. К сожалению, также добрался он и до российского зрителя.

Сейчас на IMDb фильм имеет оценку 7,1 балла из 10, тогда как на Rotten Tomatoes у него 95% одобрения критиков с отличием "Сертифицированная свежесть". Между тем, на Metacritic киноэксперты дали ему 80 баллов из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Дочь болотного короля

The Marsh King's Daughter (США, 2023, триллер/драма)

Фильм является экранизацией мирового бестселлера Карен Дионне. Главная героиня Хелена двенадцать лет прожила на болотах посреди леса в полной изоляции под присмотром отца-тирана и убийцы по кличке Болотный король. И только когда его упекли за решетку, девушка обрела свободу и возможность жить нормальной жизнью. У нее появилась семья, которая ничего не знает о ее загадочном прошлом. Впрочем, спустя много лет болотный король сбегает из тюрьмы, и теперь она должна помочь полиции поймать легендарного преступника. Для этого ей придется использовать все навыки, которым научил ее жестокий отец.

Главные роли в фильме исполнили Дейзи Ридли (франшиза "Звездные войны") и Бен Мендельсон ("Капитан Марвел", "Темные времена").

Режиссером фильма выступил Нил Бергер ("Дивергент", "Поколение Вояджер").

Мировая премьера фильма состоялась в начале ноября 2023 года, одновременно он вышел и в российский прокат (и снова это Lionsgate).

Фильм получил средние отзывы. Так, сейчас на IMDb он имеет оценку 5,9 баллов из 10, тогда как на Rotten Tomatoes у него лишь 38% одобрения от критиков против 71% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты дали ему 46 баллов из 100, а широкая аудитория – 5,4 балла из 10, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Тихая ночь

Silent Night (США, 2023, боевик)

Молодой отец становится свидетелем трагедии, в которой его маленький сын умирает, попав под перекрестный огонь банды в канун Рождества. Оправляясь от раны, из-за которой он больше не сможет говорить, отец делает месть миссией своей жизни. Он приступает к жестким тренировкам, чтобы заставить преступников заплатить за смерть своего сына. Ровно через год рождественская "Тихая ночь" станет на удивление громкой...

Главную роль в фильме исполнил Юэль Киннаман ("Отряд самоубийц", "Игра с дьяволом"), а режиссером выступил Джон Ву ("Миссия невыполнима 2", "Сломанная стрела", "Без лица").

Мировая премьера фильма состоялась за несколько недель до украинского релиза, также его официально выпускают в России (и еще раз Lionsgate).

Сейчас на Rotten Tomatoes у фильма 74% одобрения от критиков, тогда как на Metacritic киноэксперты дали ему 53 балла из 100, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Первая леди

Bernadette (Франция, 2023, драма/биография)

Когда жена президента прибывает в новую резиденцию после победы ее мужа на выборах, ни один человек не воспринимает ее всерьез, потому что она всегда была в тени своего мужа. Но пришло время показать себя настоящую, поэтому заручившись поддержкой пиарщика-лузера и Карла Лагерфельда из модного дома Chanel, она решает показать всем, кто здесь звезда. Теперь все внимание должно быть приковано к ней, ведь эта женщина знает, как стать номер один. И имя ее – Бернадетт Ширак.

Главную роль в фильме исполнила легенда французского кино Катрин Денев ("Шербургские зонтики", "Отвращение", "Восток – Запад", "Танцующая в темноте", "8 женщин").

Сейчас на IMDb фильм имеет оценку 6,4 балла из 10.

Пластиковое небо

Müanyag égbolt (Венгрия, Словакия, 2023, фантастика/драма/анимация)

События этого анимационного фильма происходят в 2123 году в футуристической версии Будапешта, который существует под защитным куполом. Из-за экологических условий жизнь вне этого купола невозможна: в засушливых пустынях все растения и животные вымерли, а люди живут лишь до 50 лет. После этого им вживляют специальный имплант, который превращает тело в дерево. Такой имплант добровольно принимает 32-летняя Нора, которая недавно потеряла сына. Но ее муж, теперь рискующий остаться совсем один, готов нарушить все возможные правила, лишь бы спасти жизнь любимой.

Фильм имеет богатую фестивальную историю, получив с десяток номинаций на престижных европейских кинофестивалях в этом году.

Сейчас на IMDb фильм имеет оценку 6,8 баллов из 10, тогда как на Rotten Tomatoes у него 100% одобрения от критиков.

Принцесса и телохранитель

The Princess and the Bodyguard (Канада, 2022, комедия / романтика)

В центре сюжета фильма – принцесса из маленькой европейской страны, которая годами живет инкогнито в Америке. Она наслаждается жизнью обычного человека, но у ее родителей другие планы на нее. Они хотят, чтобы она вернулась домой и выполнила свой долг королевской принцессы, который включает в себя брак с мужчиной, которого они выбрали для нее. Эта новость опустошает принцессу, которая привязалась к жизни в Америке и влюбилась в своего очаровательного и привлекательного телохранителя. Перед ней встает сложное решение: должна ли она отказаться от новообретенной свободы и любви, чтобы служить своей стране как принцесса, или продолжать жить простой жизнью в Америке?

В настоящее время на IMDb фильм имеет оценку 6,1 балл из 10, тогда как на Rotten Tomatoes у него 78% одобрения от зрителей.

Мавка. Лесная песня

Mavka. The Forest Song (Украина, 2023, фэнтези/семейный/анимация)

Если вы до сих пор не успели посмотреть один из самых успешных в прокате украинских фильмов, то теперь вы будете иметь шанс сделать это онлайн абсолютно легально.

Мультфильм "Мавка. Лесная песня" снят по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня" с добавлением других сюжетов украинского фольклора. Впрочем, от оригинального трагического сюжета произведения Леси Украинки в мультфильме осталось совсем немного. Да, здесь сохранено немалое количество персонажей из "Лесной песни", но у многих заметно изменены характеры и судьбы.

Режиссерами фильма выступили Александра Рубан и Олег Маламуж. Главных героев озвучили Наталья Денисенко, Артем Пивоваров, Сергей Притула, Олег Михайлюта, Михаил Хома, Юлия Санина и Елена Кравец.

Фильм будет доступен на Netflix с 1 декабря 2023 года.

***

