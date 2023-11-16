В настоящее время планируются съемки игрового полнометражного фильма для аудитории 12+, где Мавка приблизится к своему аутентичному мифологически-мистическому образу.

Украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня", который вышел в прокат в марте 2023 года и стал настоящим хитом, получит продолжение.

Как рассказали во время форума Cartoon Business 2023 продюсер мультфильма Ирина Костюк и СЕО лицензионного агентства Nerd Татьяна Рубан, у них уже есть определенные планы по развитию "Вселенной Мавки".

Так, кроме создания анимационного мультсериала в сотрудничестве с французской анимационной студией TeamTo (о котором впервые заговорили осенью 2023 года на Cartoon Forum в Тулузе), в планах – создание анимационного сиквела, а также игрового полнометражного фильма для аудитории 12+, где Мавка приблизится к своему аутентичному мифологически-мистическому образу, сообщила пресс-служба FILM.UA Group

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Напомним, работа над анимационным фильмом "Мавка. Лесная песня" началась еще в 2025 году – и он фактически сразу стал одним из самых амбициозных украинских кинопроектов. Впрочем, по ряду причин его релиз постоянно переносился – фильм сумели выпустить только в марте 2023 года. В итоге уже за первые три уикенда в прокате "Мавка. Лесная песня" побила рекорд и стала самым кассовым украинским фильмом. Также мультфильм был широко представлен за рубежом.

На сегодняшний день, по данным кинопрокатчика FILM.UA Group, доля кассовых сборов "Мавки" в общем национальном прокате в течение 10-ти месяцев 2023 года составляет 9%, тогда как доля кассовых сборов мультфильма среди всех украинских релизов 2023 года (10 месяцев) составляет 51%. "Мавка" также занимает 3-ю позицию среди всех фильмов в прокате во времена независимости Украины, ее опережают только "Человек-паук: Нет пути домой" (2021) и "Аватар: Путь воды" (2022).

Мультфильм "Мавка. Лесная песня" снят по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня" с добавлением других сюжетов украинского фольклора. Впрочем, от оригинального трагического сюжета из произведения Леси Украинки в мультфильме осталось совсем не много. Да, здесь сохранено немалое количество персонажей из "Лесной песни", но у многих заметно изменены характеры и судьбы.

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