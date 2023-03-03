Очень красивая, но слишком упрощенная детская сказка: обзор мультфильма "Мавка. Лесная песня"

2 марта в украинский прокат наконец вышел долгожданный украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня", на создание которого ушло почти 200 миллионов гривень и восемь лет кропотливого труда. Что из этого вышло, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Мавка. Лесная песня" (максимально без спойлеров).

Немного предыстории

Студия Animagrad начала разработку анимационного фильма "Мавка. Лесная песня" еще в 2015 году, а его бюджет постоянно увеличивался и в итоге достиг почти 200 миллионов гривень, что для украинско кино является очень большой суммой. В течение нескольких лет фильм анонсировали на различных площадках, возили по международным киноивентам и даже проводили его промокампанию в Украине. И, стоит отметить, вся эта работа была довольно успешной. О мультфильме говорили, сувенирную продукцию с его героями активно покупали, в его стиле даже оформили супермаркет известной сети, а права на него продали многим другим странам. Однако не хватало главного – до широкого проката дело так и не доходило.

Во многом на это повлияли вопросы финансирования – ведь такие амбициозные цели с кучей новаторских идей, которые ставили перед собой создатели "Мавки" Александра Рубан и Олег Маламуж, за копейки, да еще и быстро, воплотить просто нереально. Затем же на работу над фильмом наложились коронавирус и полномасштабная война. Но, несмотря ни на что, в начале марта 2023 года, символично с началом календарной весны, мультфильм таки попал в широкий прокат.

О чем мультфильм

Мультфильм "Мавка. Лесная песня" снят по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня" с добавлением других сюжетов украинского фольклора. Впрочем, от оригинального трагического сюжета из произведения Леси Украинки в мультфильме осталось совсем не много, и советуем быть к этому готовыми. Да, здесь сохранено немалое количество персонажей из "Лесной песни", но у многих заметно изменены характеры и судьбы.

В начале мультфильма зрителям кратко рассказывают историю вражды между жителями леса и людьми. Причем нарисована эта предыстория в иной технике, чем основной сюжет, и, на самом деле, это очень интересное и скорее удачное решение.

Ну а дальше мы сразу знакомимся с душой леса, очаровательной Мавкой, которая просыпается в начале весны и пробуждает всех его других обитателей. Она очень милая и наивная, во всем видит хорошее, и именно ей предстоит стать новой хранительницей леса.

Параллельно в соседнее село, где народ как раз наслаждается выступлением местных музыкантов в образе самой известной украинской этногруппы "ДахаБраха" (собственно, его участники сыграли самих себя), приезжает неприятная женщина Килина (очень похожа на Олю Фреймут, но озвучивает ее Елена Кравец). Она представляется дочерью убитого во время давней битвы с лесными обитателями владельца лесопилки, обещает местным легкие деньги и пытается заставить их отыскать для нее в том самом лесу магический Источник жизни. Конечно, на то у нее собственные коварные причины.

Впрочем, селяне, помнящие страшные легенды о лесном народе, не соглашаются на ее предложение. Пока добрый парень Лукаш, мечтающий о славе музыканта в большом городе, ради спасения больного дяди не вызывается выполнить работу для Калины.

Собственно, во время своего похода в лес Лукаш встречает Мавку – и между ними сразу проскакивает искра. Несмотря на предупреждения, они продолжают общаться, узнают больше друг о друге и об их народах, а также совершают ошибки, которые в итоге приводят к трагическим последствиям и трансформации самой Мавки. Но не волнуйтесь, в отличие от оригинальной пьесы, здесь будет хэппи-энд.

Кто работал над фильмом

Режиссерами мультфильма стали Александра Рубан, которая до этого сняла детский мультфильм "МультИстории" (2018), и Олег Маламуж, который работал над еще одним известным фильмом студии Animagrad "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила". Сценаристом выступил Ярослав Войцешек, в творческом наследии которого сценарии к фильмам "Сторожевая застава" (2016) и "Пульс"(2020), а также уже упомянутому выше мультфильму о Руслане и Людмиле.

Вокруг долгоиграющего создания фильма постоянно возникали разнообразные сплетни и скандалы, но мы не будем уже углубляться в них. Лишь скажем, что на протяжении работы над ним многое переделывалось – даже сама Мавка, показанная в первом трейлере в далеком 2017 году, в итоге выглядела совсем иначе.

При этом в конце концов, к озвучиванию финальной версии фильма привлекли немало известных украинских звезд. Так, над одним лишь персонажем Мавки работали сразу три украинские артистки: актриса Наталья Денисенко озвучила главную героиню, певица Христина Соловий спела в официальных саундтреках фильма, а прима-балерина Екатерина Кухар наделила ее движениями и пластикой.

Между тем, Лукаша озвучил известный украинский певец Артем Пивоваров, он же вместе с Христиной Соловий спел официальный саундтрек "Мова вітру", который, правда, несколько неуклюже вклинивается в сюжет прямо посреди фильма.

Кроме того, к озвучке привлекли таких украинских звезд, как Юлия Санина из The Hardkiss, Сергей Притула, Олег Михайлюта (Фагот из ТНМК), Елена Кравец, Михаил Хома (он же DZIDZIO), Олег Скрипка, Нина Матвиенко, Назар Заднепровский, Наталья Сумская и участники группы "ДахаБраха".

Премьера в Украине

Первыми мультфильм "Мавка. Лесная песня" увидели львовские зрители в начале этой недели, а уже 1 марта состоялся премьерный показ в Киеве, на котором также присутствовала его творческая команда.

"Мои первые впечатления после просмотра "Мавки" – это ВАУ! Как я горжусь быть частью такого красивого проекта, такого масштабного мультфильма. Я поздравляю всех причастных к этой работе, уверена, что все, кто будут смотреть этот мультфильм, будут в восторге – и взрослые, и дети. Я хочу, чтобы он звучал на весь мир! Я уверена, что все будут его пересматривать и гордиться, особенно украинцы, потому что это наша Мавка", – поделилась своими впечатлениями после просмотра Юлия Санина, озвучившая русалку Водяницу.

"Когда шла на мультфильм, боялась разочароваться. Боялась своей лояльности к тому, что это свое. И свое важно поддерживать. А мультфильм не просто хороший, он очень хороший, своевременный и красивый. И когда смотрела, поняла, чего он так долго не выходил, почему именно сейчас был полностью готов. Потому что именно сейчас он важен. И нам важна сила. И освоение своей ярости – о ней много в мультфильме, и готовности защищать свое и своих, и доброты, и любви. Благодарна всем, кто над ним работал", – добавила детский семейный психолог Светлана Ройз, которая также посетила сеанс.

Наш вердикт

"Мавка. Лесная песня" – это действительно очень красивая и качественная работа, которую совсем не стыдно показать не только нашему, но и международному зрителю. Здесь невероятно красиво показана украинская природа, с вниманием к мельчайшим деталям прорисованы персонажи – и в целом техническая часть может утереть нос западным анимационным студиям с практически безграничными бюджетами, в отличие от которых вложенные в "Мавку" 187,2 миллиона гривень это вообще копейки. Да, при желании можно придраться к определенным нюансам, но зачем?

Также очень радует, что мультфильм много внимания уделяет именно украинской мифологии и культуре, но делает это не вульгарно – это стоит продвигать и показывать как украинцам, так и иностранцам. Есть здесь и вклинивание современных деталей, и уделение внимания актуальным проблемам. И выглядит это довольно органично.

Кроме того, мультфильм можно похвалить за озвучку и музыкальную составляющую – от титульной мелодии до песен.

А вот к сюжету мультфильма есть определенные вопросы. Когда авторы говорили, что несколько изменили и актуализировали оригинальную драму-феерию Леси Украинки "Лесная песня", многие не думали что настолько. Да, у фильма есть понятная и достойная мораль. И, конечно, мы понимаем, что не можем требовать от детского мультфильма трагической социальной драмы в духе Леси Украинки, но в итоге история оказалась слишком упрощенной и очень уж наивной, ориентированной исключительно на детскую аудиторию, тогда как зритель повзрослее может почувствовать, что ему чего-то не хватило. То же самое можно сказать и о юморе в фильме: в большинстве случаев смешно будет только детям, а взрослым – немного примитивно.

Но, тем не менее, "Мавка. Лесная песня" вполне заслуживает того, чтобы сходить на нее в кинотеатр и увидеть всю эту красоту на "большом" экране. Что касается сюжета – возможно, такая простая история о добре и зле, где "не все они плохие" и в конце все обнимаются, поют и прощают – именно то, чего вам сейчас не хватает в эти трудные времена. Особенно рекомендуем ленту для семейного просмотра.

ПС: Мультфильм также имеет одну небольшую межтитровую сцену, поэтому советуем дождаться. Тем более что титры там красиво оформлены.

Общая оценка – 7 из 10 баллов.

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Марина Григоренко