"Наполеон", "Заветное желание", "Влюбленная в пустыне" и "Лео": что посмотреть на выходных

На этой неделе в украинский прокат выходят эпический байопик Ридли Скотта "Наполеон" с Хоакином Фениксом в главной роли, анимационный фильм "Заветное желание" от Disney и биографическая драма "Влюбленная в пустыне" об австрийской писательнице-феминистке Ингеборг Бахман. Тем временем, онлайн выйдут мультфильм от Адама Сэндлера "Лео" и документальный фильм об иконе рок-н-ролла Литтл Ричарде. Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

Наполеон

Napoleon (США, Великобритания, 2023, драма/исторический/байопик)

На этой неделе в украинский прокат выходит одна из самых ожидаемых премьер 2023 года – эпическая историческая драма "Наполеон" от культового режиссера Ридли Скотта ("Чужой", "Бегущий по лезвию", "Солдат Джейн", "Гладиатор", "Марсианин", "Дом Гуччи", "Последняя дуэль").

Фильм продолжительностью 158 минут расскажет о том, как простой французский офицер Наполеон Бонапарт пришел к власти, стал императором Франции и одним из самых известных полководцев в истории, а затем все потерял и стал изгнанником. Также в фильме будут широко освещаться отношения Наполеона с его первое женой Жозефиной.

Роль Наполеона исполнил оскароносный Хоакин Феникс ("Гладиатор", "Знаки", "Мастер", "Мария Магдалина", "Джокер"), а его жену Жозефину сыграла Ванесса Кирби ("Цена правды", "Фрагменты женщины", франшиза "Миссия невыполнима").

Кроме того, в фильме сыграли Тахар Рахим ("Мария Магдалина", "Мавританец"), Людивин Санье ("8 женщин", "Бассейн", "Молодой Папа", "Люпен") и другие.

Сценарий к фильму написал Дэвид Скарпа, наиболее известный по сценариям к фильмам "Последний замок", "День, когда Земля остановилась", "Все деньги мира" и будущего "Гладиатор 2" (над последними двумя фильмами он работал вместе с Ридли Скоттом).

Мировая премьера "Наполеона" состоялась 14 ноября 2023 года во французской столице Париже – и он уже успел изрядно разозлить местную публику. Так, во Франции новую работу Ридли Скотта обвинили в искажении истории и назвали ее англосаксонской карикатурой.

В то же время британские и американские критики были более благосклонны к новинке, особенно нахваливая актерскую игру, эпический размах и комический подход к истории.

Сейчас на IMDb у фильма оценка 7 баллов из 10, тогда как на Rotten Tomatoes у него 68% одобрения от критиков. Между тем, на Metacritic киноэксперты дали ему 64 балла из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Заветное желание

Wish (США, 2023, анимация/мюзикл/приключения/семейный)

В центре сюжета мультфильма – сообразительная девушка-идеалистка Аша, которая загадывает настолько сильное желание, что на него откликается космическая сила – маленький шарик безграничной энергии. Чтобы спасти ее народ, они вместе должны противостоять злому королю.

Режиссером "Заветного желания" выступил американский аниматор Крис Бак, который до этого снял мультфильмы "Ледяное сердце" (обе части), "Тарзан" и "Держи волну!".

Музыку к мультфильму написал Дэвид Мецгер, который в свое время приобщился к работе над саундтреками к таким популярным мультфильмам, как "Рио", "Ледяное сердце", "Ваяна", "Король лев" и многим другим.

В оригинальной версии главных героев озвучили Ариана Дебос ("Вестсайдская история", "Гамильтон"), Алан Тьюдик ("Рая и последний дракон", "Ледяное сердце", "Алладин") и Крис Пайн ("Чудо-Женщина", "Звездный путь", "Подземелья и драконы").

Мировая премьера мультфильма состоялась 8 ноября в Лос-Анджелесе, и пока он имеет смешанные отзывы. Так, на данный момент на IMDb у фильма оценка 6,1 балл из 10, тогда как на Rotten Tomatoes у него лишь 51% одобрения от критиков против 80% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты дали ему 49 баллов из 100, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Влюблена в пустыне

Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste (Германия, Швейцария, Австрия, Люксембург, 2023, драма/исторический/байопик)

Фильм рассказывает сложную историю отношений австрийской писательницы-феминистки Ингеборг Бахман и швейцарского драматурга Макса Фриша. По сюжету фильма, молодая писательница на пике карьеры знакомится с известным драматургом. Они страстно любят друг друга, однако эта гармония разрушается постоянными ссорами. Когда ситуация почти выходит из-под контроля, женщина принимает решение отправиться в путешествие в пустыню вместе с другом. В этом смелом путешествии она возвращается к себе и, прежде всего, к творчеству.

Роль Ингебор Бахман исполнила Вики Крипс ("Три мушкетера: Д'Артаньян", "Корсет", "Призрачная нить") – лучшая европейская актриса 2022 года по версии Европейской киноакадемии. Макса Фриша воплотил Рональд Церфельд, известный по лентам "Барбара" и "Феникс" Кристиана Петцольда и сериалу "Вавилон-Берлин". Также в картине сыграли Ренато Карпентьери ("Рука Бога"), Марк Лимпах ("Мюнхен. На пороге войны") и Луна Ведлер ("Так близко к горизонту").

Ленту сняла известный немецкий режиссер Маргарете фон Тротта, которая за свою карьеру создала более 20 фильмов и была отмечена такими наградами как "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля и премия Европейской киноакадемии.

Оператором фильма выступил Мартин Гшлахт ("Ноль калорий", "Малыш Джо"). Также над фильмом работала Беттина Брокемпер – продюсер лент "Дом, который построил Джек" и "Догвиль" Ларса фон Триера.

Мировая премьера фильма состоялась на Берлинском международном кинофестивале в феврале 2023 года. В настоящее время фильм имеет оценку 6,1 балла из 10 на IMDb, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 88% одобрения критиков. Между тем, на Metacritic киноэксперты дали ему 55 баллов из 100, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Заклятие. Первое пробуждение

La niña de la comunión (Испания, 2022, ужасы)

В центре сюжета фильма – молодая девушка Сара, которая пытается вписаться в компанию подростков. Как-то вечером она идет с ними в ночной клуб, а по дороге домой друзья встречают маленькую девочку с куклой в руках, одетую в старомодное платье для первого причастия. Сара еще не знает жуткую городскую легенду о девочке-призраке, готовой отомстить любому, кому не посчастливится пересечь ее путь.

Режиссером фильма выступил испанский режиссер Виктор Гарсия, наиболее известный по американскому хоррору "Возвращение в Дом ночных призраков" (2007).

Отметим, что фильм не имеет ничего общего со вселенной "Заклятие" Джеймса Вана, это все маркетинговые уловки украинской локализации.

Мировая премьера ленты состоялась еще осенью 2022 года, он получил посредственные отзывы. Так, сейчас на IMDb у него оценка 5,3 балла из 10, тогда как на Rotten Tomatoes у него 50% одобрения от критиков и 33% от зрителей.

Лео

Leo (США, 2023, анимация/комедия/мюзикл/семейный)

Эта музыкальная анимационная комедия расскажет о последнем годе начальной школы глазами школьного любимца – 74-летней ящерицы Лео, которую озвучил известный комик Адам Сэндлер (он же выступил со-сценаристом мультфильма).

Режиссером мультфильма выступил Роберт Шмигель, который ранее работал с Сэндлером над такими фильмами, как "Не шутите с Зоханом" и "Монстры на каникулах". Также он долго работал штатным мультипликатором популярного американского вечернего телешоу Saturday Night Live.

Мировая премьера "Лео" состоялась летом 2023 года на Annecy International Animation Film Festival, где он получил положительные отзывы критиков. Так, на IMDb у него сейчас оценка 7,2 балла из 10, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 74% одобрения от критиков и 92% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты дали ему 67 баллов из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Мультфильм стал доступен широкой аудитории на Netflix с 21 ноября 2023 года.

Литтл Ричард: Я – это все

Little Richard: I Am Everything (США, 2023, документальный/исторический/биография)

Этот фильм расскажет о жизни и карьере американского пианиста и певца Литл Ричарда, который стоял у истоков рок-н-ролла и считал сам себя "архитектором" этого стиля, утверждая, что эта музыка – сочетание блюза и буги-вуги.

Среди прочего, в фильме можно увидеть интервью с такими звездами, как Билли Портер, Том Джонс, Пол Маккартни, Мик Джаггер и многими другими.

Мировая премьера фильма состоялась на фестивале Sundance Film Festival в январе 2023 года, где он получил положительные отзывы. Так, в настоящее время на IMDb у него оценка 7,4 балла из 10, тогда как на RottenTomatoes он имеет 95% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 98% положительных реакций от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты дали ему 79 баллов из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Фильм станет доступен широкой аудитории на Max с 23 ноября 2023 года.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы ноября 2023 года – на этой неделе на FX стартует пятый сезон сериала-антологии "Фарго", а Netflix представит реалити-шоу "Игра в кальмара. Вызов", снятое в Великобритании по мотивам одноименного хитового южнокорейского сериала. Тем временем, на BBC состоится премьера спецвыпуска к 60-летию культового научно-фантастического сериала "Доктор Кто", в котором к роли Доктора еще раз вернется Дэвид Теннант.

Марина Григоренко