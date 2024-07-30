В украинский прокат фильм выйдет 1 августа 2024 года.

Уже на этой неделе в украинский прокат выходит новая лента режиссерской пары Доминика Абеля и Фионы Гордон "Падающая звезда" (L'Etoile Filante) – увлекательный микс комедии, мистики и приключений.

В центре сюжета – бармен в заведении "Падающая звезда", который обнаруживает, что его хотят убить. И вдруг он наталкивается на мужчину, похожего на него как две капли воды. Идеальный план возникает сам собой: нанять двойника работать вместо себя, чтобы тот принял удар на себя. Но эта идея приводит к непредсказуемым последствиям.

УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" подготовили пять интересных фактов об этом абсурдно забавном фильме, которые стоит знать перед просмотром.

Любовь к кино и друг другу, родившаяся в Париже

Фильм создала творческая пара Доминик Абель и Фиона Гордон, которые и сыграли главные роли в своей ленте. Они встретились в Париже в 80-х и с тех пор крутятся в колесе любви. Именно благодаря этому рождаются их ленты, спектакли телесного театра и совместная компания Courage Mon Amour. Их самый известный фильм – "Париж босиком" с Пьером Ришаром.

"Для нас этот новый фильм особенный, потому что это впервые, когда мы писали сами! В 80-х, когда только познакомились и влюбились, мы сделали спектакль, детектив. В то время нам очень нравилась идея, что мы можем перенести этот юмор и напряжение на большой экран. Но это было довольно наивно с нашей стороны, потому что мы никогда раньше не снимали фильмы, и это было немного амбициозно для первого полнометражного фильма. Поэтому мы продолжали создавать театр, снимали короткометражные фильмы и писали другие полнометражные фильмы. Возможно, мы не чувствовали возможности перевыпустить его, потому что детективы были слишком содержательными. Только после четырех полнометражных фильмов и еще нескольких лет за нашими спинами, несомненно, мы нашли решение для "Звезды", – рассказывает Доминик.

Эстетика нуара

Дуэт переносит свою олдскульную комедийную чувствительность в детектив, созданный в нуарном стиле. Тем не менее, они хотели отойти от основных нуарных цветов, введя сильные цвета: горчичный желтый, бордо и другие.

Как говорит Фиона, эти оттенки идут рука об руку с детективными историями, потому что скорее имеют нюансы, чем четко определены. По мнению авторов, черно-белый цвет в детективных фильмах часто очень четкий, нет серого, а вместо этого есть очень темные тени, очень сильный свет. Фиона и Доминик вместо этого видят свой черно-белый фильм с цветами.

Юмор, который заставляет эмпатировать

Юмор "Падающей звезды" не нацелен на сарказм. Он заставляет зрителя сочувствовать, а не насмехаться.

"Одна из первых вещей, о которых узнает клоун – ты не решаешь за своего зрителя. Вы пробуете что-то сделать перед аудиторией, они смеются, а потом вы пытаетесь каким-то образом культивировать этот смех... Бастер Китон на очень раннем этапе своей карьеры понял, что он гораздо лучше, если сохраняет каменное лицо, в то время как другие актеры, такие как Джим Керри, лучше, когда имеют гримасу на лице. Каждый клоун имеет свой личный стиль, но он не обязательно его выбирает", –говорит Доминик.

Первый показ в мире

Мировая премьера фильма состоялась на фестивале в Локарно в 2023 году в одной программе с фильмом "Анатомия падения" Жюстин Трие, который до того получил "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах.

Но критики сравнили фильм с другим хитом прошлогоднего французского фестиваля. Так, Variety подметило, что фильм "непредсказуемо похож на "Опавшую листву" Аки Каурисмяки".

Отзывы

На синефильской платформе Letterboxd рейтинг фильма составляет 3,3 из 5 возможных звезд. Тем временем, оценка фильма на IMDb на данный момент составляет 5,8 из 10 баллов.

Критики подмечают, что в фильме особое место выделено ностальгии, пивному бару и олдскульности всего вокруг. И даже те, кто пишет, что фильм не my cup of tea (англ. "не моя чашка чая"), говорят, что лента оставляет приятные ощущения от проведенного за просмотром времени.

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