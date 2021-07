Что посмотреть на выходных: возвращение супергеройского боевика "Бросок кобры" и второй сезон "Теда Лассо"

Главной кинопремьерой недели, пожалуй, станет перезапуск супергеройского боевика "G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз" с Генри Голдингом в главной роли. Также на этой неделе в прокат выйдет украинская спортивная драма "Пульс" и австралийская романтическая комедия "Короче говоря". Онлайн тем временем покажут первый эпизод второго сезона хитового сериала "Тед Лассо", первый эпизод комедийного сериала "Тернер и Хуч" по мотивам одноименного фильма с Томом Хэнксом 1989 года выпуска и новый эпизод хоррор-сериала "Американские истории ужасов". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Что нового в кинотеатрах с 22 июля

С началом нулевых, во многом благодаря прогрессу в работе над спецэффектами, с новой силой начал развиваться жанр супергеройского кино. На этой волне в 2009 году кинокомпания Paramount Pictures взялась развивать франшизу "Бросок кобры", основанную на популярной детской серии игрушек Hasbro "Джо-солдат: Настоящий американский герой", а также комиксах и мультфильмах из этой серии. Тогда главную роль исполнил Ченнинг Татум, и при внушительном бюджете 175 млн долларов фильм собрал в прокате 302 миллиона и целую охапку "Золотых малин" (хотя на самом деле он не был так уж плох). Тем не менее, студия решила взяться за сиквел, который вышел в 2013 году под названием "G.I. Joe: Бросок кобры 2" с Дуэйном Джонсоном в главной роли. При бюджете в 130 млн долларов фильм собрал 375 миллионов.

И вот в 2021 году на экраны наконец выходит третья часть франшизы под названием "G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз" / Snake Eyes: G.I. Joe Origins (США, 2021), являющаяся одновременно перезапуском серии.

Как и в предыдущих частях, сюжет будет строиться вокруг членов спецотряда "G.I. Joe", сформированного как международное подразделение под негласным руководством НАТО. Только на этот раз главным героем станет персонаж по имени Снейк Айз – загадочный и смертоносный член специального отряда G.I.Joe. Он одет во все черное, никогда не снимает маску и не разговаривает. Его роль досталась британскому актеру Генри Голдингу, которого зрители могли видеть в детективной комедии Гая Ричи "Джентельмены" и хитовом фильме "Безумно богатые азиаты".

К слову, персонаж Снейк Айз появлялся и в двух предыдущих частях "Броска кобры", только тогда его роль исполнял британский каскадер Рей Парк, также известный по ролям Дарта Мола в "Звездных войнах" и Жабы в первых "Людях Икс". Тогда персонаж и правда не снимал маску и молчал, а вот в нынешней версии "Броска кобры" зрителям покажут его предысторию – до того, как он дал обед молчания и надел маску.

Судя по трейлеру, зрителей ждет яркое зрелище со множеством спецэффектов и боевых сцен.

Также 22 июня в украинский прокат выходит спортивная драма "Пульс" (Украина, 2021), премьера которой состоялась на кинофестивале "Молодость 2021". Фильм основан на реальной истории украинской спортсменки Оксаны Ботурчук, завоевавшей в общей сложности семь медалей на Паралимпийских играх 2008, 2012 и 2016 годов.

Юная украинская легкоатлетка жила в маленьком городке и имела большую мечту – попасть на Олимпийские игры. Ее спортивная карьера только начиналась, и она демонстрировала хорошие результаты. Но в результате ужасной автомобильной аварии девушка получила тяжелые травмы и почти потеряла зрение. Казалось, что теперь Оксана не имеет шансов не только на желанные Олимпийские игры, но и на нормальную жизнь. Однако она не собиралась сдаваться и стремилась доказать: на пути к настоящей мечте не существует преград.

Кроме того, 22 июля на большие экраны выходит фантастическая романтическая комедия "Короче говоря" / Long Story Short (Австралия, 2020) от номинанта на "Оскар" Джоша Лоусона.

Главный герой ленты Тедди все откладывает на потом. Но, проснувшись утром после своей свадьбы, он обнаруживает, что совершает прыжки во времени – каждые несколько минут он перемещается в будущее на следующий год своей жизни. Парень пытается найти выход, чтобы не потерять все свои годы.

Главные роли в картине исполнили Рэйф Сполл ("Мир Юрского периода 2", "Зомби по имени Шон", "Жизнь Пи") и Зара Ньюман – одна из самых выдающихся австралийских актрис театра по версии The Guardian.

Режиссер, сценарист и исполнитель одной из ролей второго плана в фильме – номинант на премию "Оскар 2018" за сценарий короткометражного фильма "Одиннадцать часов" Джош Лоусон. "Короче говоря" – это его вторая полнометражная режиссерская работа после ромкома "Маленькая смерть", ставшего фестивальным хитом и, в частности, лауреатом Приза зрительских симпатий кинофестивалей SXSW и в Салониках. Также Джош Лоусон – известный актер (Кано в "Мортал Комбат", "Маленькая смерть").

Помимо этого, с сегодняшнего дня в кинотеатрах можно будет посмотреть фэнтезийный ромком "Любовь по ту сторону" / Faraway Eyes (США, 2020), драму "Любовь, страсть и стволы" / Die in a Gunfight (США, 2021) с Александрой Даддарио и Диего Бонета, триллер "Гости на вилле" / Villetta con ospiti (Италия, 2020) и документальный фильм "Тинторетто и новая Венеция" / Tintoretto. Ilprimoregista (Германия, Италия, 2020) о творчестве великого венецианского художника Тинторетто.

Что нового онлайн с 22 июля

21 июля на Disney+ вышел первый эпизод полицейского комедийного сериала "Тернер и Хуч" / Turner & Hooch (США, 2021), являющегося продолжением одноименного фильма 1989 года с Томом Хэнксом в главной роли. Тогда в центре сюжета картины был полицейский детектив Скотт Тернер, который во время расследования убийства находит пса по кличке Хуч, являющегося единственным свидетелем преступления. Детектив забирает собаку к себе, и тот навсегда меняет его размеренную жизнь.

В сериале же главным героем будет сын детектива Скотт Тернер-мл., который также работает в полиции. А вот новый Хучем станет наследник пса из первого фильма, который попадает в дом Тернера-мл. Как и в фильме, проблемы во взаимоотношении нового хозяина и пса породят массу забавных ситуаций. И все это будет происходит на фоне раскрытия тайны, связанной со смертью отца героя.

22 июля на Hulu выйдет третий эпизод хоррор сериала "Американские истории ужасов" / American Horror Stories (США, 2021), являющегося спин-оффом уже ставшей культовой "Американской истории ужасов". Только на этот раз каждый эпизод будет представлять собой самостоятельную страшную историю (за исключением первых двух, вышедших одновременно неделей ранее).

При этом главные роли в каждом эпизоде будут исполнять разные актеры, часть из которых в разное время играли в "Американской истории ужасов". Так, в первых двух сериях главную роль исполнил Мэт Боммер, появившийся в сезонах "Фрик-шоу" и "Отель". А вот в третьем эпизоде под названием Drive In, по сюжету которого показ запрещенного фильма обернется катастрофическими последствиями, главные роли достались молодым новичкам франшизы – Мэдисон Бэйли ("Черная молния", "Внешние отмели") и Рензи Фелиз ("Беглецы", "Волчонок"). Тем не менее, и здесь не обошлось без гостей из "Американской истории ужасов": Джон Кэрролл Линч из "Фрик-шоу", "Отель", "Культ" и "1984" и Наоми Гроссман из "Психбольница", "Фрик-шоу" и "Апокалипсис".

Как и в случае с оригинальным сериалом, создателями спин-оффа стал творческий тандем Брэда Фэлчака и Райана Мерфи.

23 июля на Apple TV+ стартует второй сезон комедийного спортивного сериала "Тед Лассо" / Ted Lasso (США, 2020-) с Джейсоном Судейкисом ("Несносные боссы", "Мы – Миллеры") в главной роли. В центре сюжета картины – тренер студенческой команды по американскому футболу, которого нанимают тренером команды Английской Премьер-лиги ФК "Ричмонд", несмотря на то, что у него нет опыта в европейском футболе.

Первый сезон сериала получил восторженные отзывы критиков и зрителей, а также собрал внушительный урожай всевозможных наград и номинаций. Также "Тед Лассо" стал одним из лидеров по числу номинаций на предстоящей церемонии Emmy Awards.

На Netflix, тем временем, на этой неделе стали доступны супергеройский боевик "Бладшот" / Bloodshot (США, 2020) с Вином Дизелем, комедийный боевик "Плохие парни навсегда" / Bad Boys for Life (США, 2020) с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом, детективный триллер "Кровавое красное небо" / Blood Red Sky (Великобритания, Германия, 2021) и романтическая драма "Последнее письмо от вашего любовника" / The Last Letter from Your Lover (Великобритания, 2021) с Шейлин Вудли.

***

Также вы можете посмотреть фильмы и сериалы, вышедшие в предыдущие недели.

Марина Григоренко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter