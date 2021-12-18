Что подготовить к Новому году и как успеть закончить все дела вовремя - читайте на УНИАН.

Марафон подготовки к новогодним праздникам - задача не для слабонервных, ведь кроме рабочих вопросов, которых к концу года накапливается масса, нужно определиться с тем, как отмечать праздник.

Если вы боитесь, что ничего не успеете, а то и что-нибудь забудете - сохраняйте себе наши рекомендации.

Ранее мы составляли общий перечень из 11 вещей, которые нужно сделать до Нового года.

Когда ставить елку 2022 и что сделать в квартире

Украсьте дом и определитесь с декором стола

Несмотря на то, что далеко не все регионы Украины могут похвастаться снежной погодой, создать новогоднее настроение можно и без этого. Ранее мы рассказывали, когда ставить елку в 2022 году, как украсить елку по знаку Зодиака и говорили о том, что нельзя вешать на елку.

Дополнительно УНИАН составил подборку, в которой вы можете подсмотреть декор новогодней елки в фотографиях.

Праздничное оформление стола - тоже весьма существенная часть подготовки к празднику. В своей предыдущей статье мы подробно обсуждали эту тему и рассказывали, каким должен быть новогодний стол 2022.

Продумайте новогоднее меню

Астрологи говорят, что Новый год 2022 пройдет под знаком Водяного Голубого (Черного) Тигра - животного, которое отличается дерзким нравом. Поэтому важно составлять новогоднее меню с учетом пожеланий хищника. УНИАН посоветовался с диетологами и подробно рассказал, какие закуски на Новый год 2022 можно приготовить за 15 минут, а также составил топ-5 блюд на Новый год в виде Тигра.

Для тех, кто считает, что Новый год без традиций - не праздник, мы предлагаем рецепты знакомых салатов, которые из года в год не надоедают украинцам:

Переходите по ссылке и узнавайте, какие три блюда на Новый год вкуснее на следующий день - кто знает, может быть, среди них есть ваши любимые. Кроме того, с помощью наших советов вы узнаете, как засолить скумбрию или любую другую рыбу к празднику, а также разберетесь, как выбрать красную икру для бутербродов.

Сделайте генеральную уборку

Одна из наиболее важных задач, которую нужно выполнить до Нового года - это привести квартиру в порядок. Помойте полы, пропылесосьте ковры, избавьтесь от старого хлама. Особое внимание уделите кухне - это, обычно, то самое место в доме, которое нуждается в постоянной уборке.

Недавно УНИАН рассказывал, как избавиться от пищевой моли в крупах и как отстирать кухонные полотенца. Также мы выяснили, как отмыть духовку от жира и гари. Если вы уже успели купить и поставить живую елку, но устали убирать иголки - читайте лайфхак, что делать, чтобы елка не осыпалась.

Как успеть все к Новому году - внешние приготовления

Запишитесь на маникюр и выберите платье

Астрологи намекают, что Новый год 2022 пройдет под покровительством животного, который может как помочь, так и навредить. Именно поэтому важно составлять праздничный образ в соответствии со всеми правилами.

Читайте такжеКакой цвет принесет удачу и богатство знакам Зодиака в Новый год 2022Ранее мы рассказывали, какой маникюр по знаку Зодиака будет наиболее удачным и делились сведениями о том, какой маникюр 2022 считается самым модным.

Выбор платья - тоже довольно ответственное задание, поэтому, отправляясь в магазин или листая странички в социальных сетях, учитывайте прогнозы звезд. Определиться с нарядом вам поможет наша статья, где мы подробно говорили, в чем встречать Новый год знакам Зодиака.

Если вас ждет новогодний корпоратив или тематическая вечеринка - посмотрите, какие новогодие образы звезд можно примерить на себя.

Решите, какими будут макияж и прическа

Читайте такжеКак встречать 2022 год: 5 секретов удачного праздника по знаку ЗодиакаВнешний образ - это не только ногти и одежда, но еще и лицо. Каждой девушке хочется быть неотразимой, когда куранты пробьют 12 раз и загадать желание во всей красе. УНИАН предлагает несколько вариантов, из которых вы сможете выбрать идеальный макияж на новый год 2022, соответствующий вашему образу.

Прическа на Новый год тоже важна, ее лучше делать, основываясь на том, что подходит именно вам, а не просто красиво смотрится на картинке. Так что, берите на заметку советы стилистов и смело готовьтесь к праздничной ночи.

Купите подарки

Мы знаем, что вопрос выбора презента на любой праздник - то еще приключение. Деньги на Новый год не все считают уместным дарить, а что именно купить близкому человеку - непонятно. УНИАН спешит на помощь и рассказывает, что подарить на Новый год знакам Зодиака. Более того, мы даже составляли перечень того, что нельзя дарить на Новый год - ознакомьтесь, чтобы не попасть впросак.

Вам также понравятся наши статьи, если вы не знаете, что подарить родителям. Для тех, кто страдает от мук выбора и не знает, как выбрать подарок парню или что подарить девушке, у нас тоже есть оригинальные идеи.

Составьте программу вечеринки

Веселье - неотъемлемая часть любого торжества, поэтому мы не рекомендуем забывать об этой составляющей. Новогодний стол, красивая елка и попытки убедить кота в том, что ее необязательно постоянно обрушивать на пол - это еще далеко не всё.

Вне зависимости от того, где и как вы будете отмечать Новый год, развлекательные мероприятия необходимы. Вы можете посмотреть рождественские фильмы или мультики про Новый год.

Интересна и мистическая нотка праздника - гадания на Новый год, обычно, оказываются правдивыми. Только внимательно изучите новогодние приметы и традиции, чтобы случайно не нарушить какой-нибудь запрет.

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Автор: Кристина Кащавцева