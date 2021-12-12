Каким должен быть декор новогоднего стола 2022 и почему ни в коем случае нельзя готовить говядину - читайте на УНИАН.

Символ грядущего года - Голубой Водяной Тигр. Это животное, которое не приемлет пестрых оттенков, поэтому лучше выбирать спокойные тона: нюдовый, бежевый, белый, серебристый или любые оттенки с приставкой "нежно". УНИАН расскажет, как накрыть новогодний стол 2022 года, чтобы встретить праздник счастливо.

Ранее мы говорили о том, что нельзя готовить на Новый год 2022.

Как украсить стол на Новый год 2022 - главные правила

Лучшее решение - это обратиться к элегантности и умиротворению. Тигр - животное хищное, но мудрое, поэтому не стоит изобретать велосипед. Поверьте, в этом году вам будет достаточно лишь пары штрихов, чтобы создать идеальный декор стола.

Для этого лучше всего использовать:

хвойные веточки;

шишки;

свечи;

аксессуары из дерева.

Учитывая то, что Тигр весьма ценит свою естественную среду обитания, таким оформлением стола у вас получится проявить к хищнику уважение.

Основной акцент нужно делать на белый цвет - пускай новогодний стол будет традиционным. Добавьте яркие нюансы, используя насыщенные оттенки - золотой или зеленый. Не забудьте про коричневый и синий цвета - они символизируют дерево и воду.

Мы рекомендуем выбирать из трех стилей оформления:

эко;

скандинавский;

минимализм.

Посуда, приборы и любые другие атрибуты должны быть однотонными. Сделайте акценты с помощью свечей или гирлянд, положите рядом с каждой тарелкой веточку хвои, а вместо колец для салфеток используйте заклепки с тигровым принтом.

В целом, украшая стол на Новый год, отдавайте предпочтение таким оттенкам:

желтый, медовый, оранжевый - связь Тигра с природой

- связь Тигра с природой нежно-бирюзовый, мятный - отвага, мудрость, равенство

- отвага, мудрость, равенство синий, лазурный, голубой - символ грядущего года

- символ грядущего года коричневый, бежевый - окрас животного, чувство защищенности

- окрас животного, чувство защищенности оливковый, темно-зеленый - спокойствие, умеренность.

Во время сервировки стола лучше избегать леопардовых или змеиных принтов. Тигровый окрас уместен, но лишь в качестве акцентов.

Какой должна быть скатерть на новогодний стол

Читайте такжеНастоящий Оливье – 1 секретный ингредиент и топ-6 ошибок во время готовкиПредпочтительно использование белой скатерти - она символизирует чистый лист и поможет вам начать год заново, позабыв всё плохое. К тому же, тигр не любит вычурности - ему комфортнее в спокойной обстановке. Помните о том, что использовать бумажные салфетки нельзя - только тканевые. Желательно - на оттенок темнее скатерти. Материал - лен или хлопок.

Тарелки, вилки, ножи и элементы декора позволительны в синих, золотых или зеленых оттенках. Ни в коем случае не выбирайте атрибутику с рисунками - только однотонные варианты. Исключение - серебряная или золотая окантовка.

Что ставить на стол 2022 - меню

Декораторы считают, что на новогоднем столе обязательно должны быть мандарины - их цвет схож с окрасом шерсти тигра, к тому же, такие фрукты из года в год не покидают рейтинг обожаемых многими лакомств.

Тигр - животное всеядное, поэтому в этом году можно готовить практически любое блюдо. Однако лучше все-таки не игнорировать запреты, возникшие на Востоке, откуда и пришел к нам символ грядущего года. По данному принципу нельзя подавать говядину - согласно легенде, однажды Тигр проиграл схватку с Быком, поэтому не нужно лишний раз ему напоминать об этом.

На новогодний стол можно поставить:

мясо, птицу;

колбасы, копчености;

рыбу, рыбные закуски;

овощные гарниры и нарезки;

традиционные мясные и рыбные салаты;

свежую зелень;

канапе или бутерброды.

Как вы видите, символ года абсолютно неприхотлив, поэтому бояться его гнева, стоя у полок супермаркета, не стоит. Просто составляйте меню, которое точно доставит вам не только эстетическое, но и гастрономическое наслаждение.

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Автор: Кристина Кащавцева