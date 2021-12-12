Подарок родителям на Новый год должен одновременно учитывать интересы мамы и папы.

Родители дали нам то, что невозможно измерить в деньгах – любовь, заботу и достойное воспитание. Теперь мы выросли, и наступил наш черед заботиться о маме и папе. Выразить свою любовь можно в приятном памятном подарке. Он может быть как очень дорогим, так и совсем копеечным – главное, чтобы он вызывал искреннюю улыбку родителей.

Ранее мы размышляли, что подарить детям на день святого Николая, чтобы порадовать молодежь.

Что подарить родителям на Новый год: деликатесы к столу

Многие пожилые люди никогда не покупают себе ничего вкусного, а все деликатесы раздают детям и внукам. Вам это знакомо? Тогда принесите родителям что-нибудь вкусное к праздничному столу: набор сыров, дорогие колбасы, тропические фрукты, необычные сладости. Выбрать съедобный подарок можно в специальном магазине деликатесов или товаров с Европы, куда родители точно не пойдут.

Что подарить на Новый год родителям: совместное путешествие

Если мама и папа много месяцев сидят дома и никуда не выбираются – организуйте им поездку на двоих или вместе с детьми. Это может быть готовый тур в другой город, поход в лес или просто небольшой пикник. Всё зависит от финансовых возможностей и вкусов родителей.

Что подарить родителям на Новый год недорого: семейная фотосессия

Семейные фотографии хранят в пленке тепло воспоминаний и радостные моменты. Организуйте новогоднюю тематическую фотосессию для всей семьи. Тогда родители смогут с улыбкой пересматривать фото, когда вас не будет рядом. Если есть возможность - попросите снять вас с родителями друга или знакомого с фотоаппаратом.

Что подарить родителям на новый год 2022: уютные подарки

Если вам нужно подобрать недорогой подарок – купите для мамы и папы вещи для домашнего уюта: парные тапочки, теплые полотенца с именами родителей, халаты, термокружки. Ещё один замечательный подарок для зимней поры – электропокрывало.

Что можно подарить на новый год родителям: новая техника

Если родители пользуются старой и неудобной техникой, а ваши финансовые возможности позволяют её замените – сделайте это. Купите маме и папе новую посудомойку, микроволновку, стиральную машинку, тюнер для телевизора или кондиционер. Сильно упрощают быт пожилым родителям робот-пылесос и мультиварка.

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Автор: Екатерина Пулатова