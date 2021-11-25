Как можно отличить настоящую икру от подделки в магазине и дома - читайте на УНИАН.

Красная икра - один из главных атрибутов праздничного стола на Новый год. Невозможно представить, чтобы рядом с шампанским, мандаринами и оливье не стояла тарелка манящих бутербродов. УНИАН расскажет, как проверить лососевую икру на подлинность и не испортить себе праздник.

Ранее мы говорили о том, как засолить красную рыбу, скумбрию или селедку.

Как проверить качество красной икры - читаем этикетку

Прежде всего, уже будучи в магазине, вы должны обратить внимание на упаковку. Иногда там написано слово "имитированная" - это значит, что продукт ненастоящий и производитель говорит об этом честно.

Согласно ГОСТу, на этикетке качественной красной икры должны быть указаны:

название и адрес производителя;

название продукта;

место промысла;

сорт и степень солености;

дата изготовления;

дата фасовки.

Кроме того, помните о том, что цена красной икры не может быть удивительно низкой. Икра - дорогой продукт, было бы странно, если бы производитель работал себе в убыток. Если вы видите на полках супермаркетов дешевую икру, то это - смесь нескольких сортов икры от разных видов рыб. Второй вариант - имитация или смесь натуральной и поддельной икры.

На данный момент, минимальная цена за 300 гр свежемороженной икры форели - 500 грн.

Как подделывают красную икру - варианты обмана

На самом деле, в том, что вы купили имитацию красной икры нет ничего зазорного - она не приносит вреда организму. Главное в этом вопросе - честность производителя и невозможность переплаты за товар низкого качества.

Имитацию красной икры сейчас делают из агар-агара, рыбьего жира и рыбного бульона, иногда добавляют красители. Существует два вида такой продукции:

гранулированная;

капсулированная.

Первый вариант - это икра в виде шариков, похожа на желе из рыбы. Определить ее очень просто - все икринки идеальной формы, блестящие, без "глазков", не лопаются на языке.

Второй вариант - продукция более высокого качества, которую сложно отличить от настоящей икры. По виду капсулы прозрачные, даже с "глазками". Оболочка икринок тонкая с жидким содержимым внутри. Зачастую, именно капсулированную икру недобросовестные продавцы выдают за настоящую.

Как проверить подлинность красной икры в домашних условиях

После того, как вы в магазине выбрали идеальный продукт, согласно вышеописанным опознавательным знакам на банке, можете проинспектировать икру дома. Для этого существуют несколько методов.

Как проверить икру в горячей воде

Возьмите небольшое количество икринок, выложите на тарелку и залейте кипятком. Натуральная икра - это сплошной белок, который сворачивается при соприкасании с горячей жидкостью. Если икра настоящая - вы увидите белые хлопья. Искусственный продукт останется невредимым, а на поверхность всплывут капельки рыбьего жира.

Как отличить икру от желатина с помощью перекиси

Этот способ подойдет, если вы покупаете икру, например, на рынке, а под рукой нет емкости с кипятком. Наберите продукт на палец или чайную ложку (если ваш эксперимент происходит дома), затем капните немного перекиси. Результат будет таким же, как в первом варианте: натуральная икра оставит белые хлопья, а подделка или вообще не вступит в реакцию, или растворится.

Помните о том, что хранить красную икру можно не дольше 5 дней с момента повреждения заводской упаковки. Оптимальная температура - от -4°C до -6°C. При этом, в жестяной банке лучше такой продукт не оставлять, а переложить в стеклянную емкость.

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Автор: Кристина Кащавцева