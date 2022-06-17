Как избавиться от пищевой моли народными средствами - читайте на УНИАН.

У каждого из нас на кухне есть запасы чая, круп или специй. И весьма неприятно вдруг обнаружить, что там завелись вредители. Причем, пищевая моль - это не только бабочки, но и куколки, и личинки. Сегодня мы поделимся советами, какие средства от пищевой моли считаются наиболее действенными.

Ранее мы рассказывали, как правильно хранить крупы и макароны от жучков.

Что такое пищевая моль и откуда она берется

Пищевая моль - это серая бабочка, пик активности которой приходится на ночное время суток. Живет такой "зверь" максимум три недели, но за этот период успевает отложить много яиц. Взрослая особь моли, попадая в крупу, производит личинки. Сама она ничего не ест - продукцию уничтожают новые особи, причем, довольно быстро.

Если вы обнаружите в крупах такое соседство, то не переживайте - дело не в вас. Зачастую пищевая моль появляется в магазине, а вы оттуда в пакетах приносите ее домой. Главный признак наличия моли - мелкая паутинка и червячки желтого цвета.

Чем можно вывести пищевую моль - методы

В первую очередь нужно помнить, что такое создание Божие очень любит влагу и невентилируемые помещения. Именно поэтому важно правильно хранить крупы и сразу из заводской упаковки пересыпать их в стеклянные или жестяные банки.

Читайте такжеКак быстро засолить скумбрию, селедку или красную рыбу: простые советыДальше необходимо провести ревизию всей продукции. Если вы заметили хотя бы малейшие признаки моли - выбрасывайте пакет и не жалейте. Употребление круп, пораженных вредителями, опасно для здоровья даже после термической обработки.

В случае, если вы всё-таки решили попытаться реанимировать крупу, высыпьте ее на тарелку и поставьте в микроволновку на 20 минут. Также можно положить в морозилку на 2-3 часа. Этот же метод подходит в качестве профилактики только что купленного товара.

Регулярно промывайте шкафчики мыльным раствором или моющими средствами. Затем вытирайте насухо и оставляйте дверцу открытой, чтобы проветрить. Желательно еще открыть окно - моль боится прохлады.

Как избавиться от пищевой моли народными средствами

Для тех, кто готов начинать борьбу с молью при помощи "бабушкиных" методов, рекомендуем следующие:

перечная мята в мешочке;

3 зубчика чеснока - вариант для муки;

пакетики с черным или душистым перцем;

специи - лавровый лист, душица и гвоздика;

апельсиновые или лимонные корки;

лаванда или ее ароматизатор.

Помните о том, что личинки моли способны адаптироваться к ароматам. Так что, если вы положили в зараженные крупы какое-нибудь средство, то, вырастая, моль уже будет устойчива к нему. Вышеописанные методы помогают убить только взрослую особь.

Не лучшие средства от пищевой моли - перечень

Некоторые хозяйки прибегают к методам совершенно неэффективным. Мы решили перечислить их тоже, чтобы вы знали, на что не стоит тратить время и деньги:

жвачка - даже в ментоловой содержится сахар, поэтому насекомое обрадуется подарку, а не испугается его;

борная кислота - моль будет ее переносчиком и, даже если умрет, то успеет заразить другие крупы, а попадание такого вещества в пищу человека совсем нежелательно;

инсектициды - на кухне бесполезны, не особенно действенны, убивают только взрослых особей, и то через раз.

Пытаясь избавиться от моли, устраняйте не только следствие, но и причину. Ставьте москитные сетки на окна и вентиляцию, тщательно убирайте на кухне, не оставляйте лишнюю влагу - например, капли на раковине. Более того, фрукты тоже лучше убирать в холодильник, чтобы не провоцировать насекомое.

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