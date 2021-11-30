Какие гадания на отношения сбываются и в чем секрет удачного ритуала - читайте на УНИАН.

Новый год - праздник, который можно встретить по-разному: в кругу семьи или друзей, даже в гордом умиротворенном одиночестве. Тем не менее, никакие обстоятельства не смогут помешать вам приоткрыть завесу тайны и с помощью Высших сил узнать будущее. Как правильно гадать на картах, чтобы получить нужную информацию - читайте на УНИАН.

Ранее мы рассказывали, как гадать на кофейной гуще.

Гадания на картах Таро или игральных

Колода карт - наиболее популярный атрибут современных ворожей. Более того, наши бабушки, которые обладали сверхъестественными способностями, тоже "читали" будущее именно по картам. Существует несколько быстрых и правдивых способов узнать свою судьбу.

Гадание на будущее на четырех дамах

Такой ритуал лучше всего подходит для новогодней ночи. Достаньте из колоды четыре дамы, перемешайте их и положите рубашкой вверх под подушку. Утром наощупь достаньте одну карту и прочтите толкование:

трефовая масть - в будущем году вас ждут новые знакомства и хобби;

червовая - удастся наладить личную жизнь;

бубновая - ваше материальное положение заметно улучшится;

пиковая - грядущий 2022-й год принесет много важных событий, не обязательно плохих.

Гадания на любовь и замужество

Древний способ, которым пользуются уже десятилетиями. Использовать его можно как в одиночестве, так и в компании подруг - результат будет одинаково правдивым. Согласно преданию, нужно взять новую колоду карт и тщательно ее перемешать, вслух считая до 13.

Когда произнесете цифру "13", вытащите из колоды карту. Попался валет - в будущем году выйдете замуж. Характеристику избранника подскажет масть:

бубновый и червовый валеты - веселый, добрый и любящий челвоек;

трефовый или пиковый - властный, перспективный и серьезный парень.

Вам могут попасться и короли. Темные масти сулят жениха, который будет старше вас, но уже состоятельным. Король светлой масти - возможность переехать в другой город или страну.

Гадания на картах на желание

Возьмите новую колоду, тщательно перетасуйте, думая о своем желании, затем выложите карты в 4 стопки рубашками вниз. Ваша задача - найти тузы. Берите первую часть и ищите нужную карту. Ориентироваться нужно только по одной стопке, все остальные трогать нельзя. Когда дойдете до конца, посчитайте, сколько тузов вы нашли:

4 туза - желание сбудется в ближайшие несколько месяцев;

3 туза - сбудется в течение года;

2 туза - Вселенная не уверена, получите ли вы желаемое;

1 туз или ни одного - ваше желание неосуществимо.

Старинные гадания подручными средствами

Кроме игральных карт или Таро, вы можете использовать и предметы быта, которые есть в доме каждого человека. Высшие силы не против поделиться с вами информацией - все зависит от того, какой метод взаимодействия окажется наиболее подходящим и понятным для вас.

Гадания на Новый год на желание

Читайте такжеГороскоп таро на декабрь 2021: что обещают карты каждому знакуЕсть очень простой способ без карт узнать, получите ли вы то, что хотите. Первый вариант: напишите на листке бумаги свое желание, сверните его и положите в карман или сумочку - главное, чтобы во время новогодней ночи вы постоянно были рядом с этим свертком.

На следующее утро достаньте его и внимательно изучите. Если появились какие-то пятна или полосы - желание сбудется. Второй вариант проще - выйдите глубокой ночью на улицу и подсчитайте, в скольких окнах горит свет. Четное количество - задуманное осуществится.

Гадание на новогодней елке

Для того, чтобы провести такой ритуал, вам нужна помощь ассистента и наряженная елка. Попросите кого-нибудь завязать вам глаза, медленно подойдите к дереву, протяните руку и возьмитесь за игрушку, которую нащупаете первой. Попалась гирлянда - в будущем году вас ждет множество запоминающихся событий, елочная игрушка пастельного оттенка - ждите встречи с суженым. Яркая новогодняя игрушка - будет головокружительный роман, еловая ветвь - серьезные перемены в хобби или работе.

Гадание да\нет на рисе

Этот способ нужно использовать, если вы хотите получить четкий ответ на свой вопрос. Возьмите тарелку с рисом, подержите ее в руках, сосредоточьтесь, затем левой рукой наберите горсть и высыпьте ее на стол. Пересчитайте количество зерен: четное - ответ "да", нечетное - "нет".

Совет от астрологов: лучше гадать перед боем курантов, потому что ближе к утру проводить какие-либо вычисления будет уже непросто.

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Автор: Кристина Кащавцева