Какой цвет лака для ногтей по знаку Зодиака выбрать именно вам - читайте на УНИАН.

Астрологи говорят, что положение звезд на небе играет весомую роль для каждого человека. Мы читаем гороскопы, чтобы узнать, что ждет нас в будущем и как уберечься от возможных неприятностей. Новый год 2022 тоже желательно провести, не игнорируя советы звезд - тогда у вас получится не упустить птицу счастья.

Ранее мы рассказывали, в чем встречать Новый год знакам Зодиака.

Маникюр со знаком Зодиака Стрелец, Овен и Лев

Стрелец - харизматичный, творческий и неусидчивый знак Зодиака. Такие люди смотрят на мир оптимистично, значит и маникюр должен быть в соответствующем стиле. Выбирайте классический френч, но "улыбку" необычной формы или однотонный маникюр с акцентом на одном ногте.

Овны - это знатные оптимисты. Представители знака, которым сложно удержать свои эмоции. Пусть новогодний маникюр отражает ваше внутреннее состояние. Попросите мастера насыпать больше блесток, нарисовать тигровый принт или наклеить камушек - не отказывайте себе ни в чем.

Гордые и самолюбивые Львы в Новый год будут сиять всеми огнями - точно так же, как и их маникюр. Астрологи рекомендуют выбирать яркие цвета и не стесняться в дизайн - пусть все видят, что Бог дал вам хороший вкус.

Маникюр по знаку Зодиака Весы, Водолей, Близнецы

Мечтательные Весы будут чувствовать себя гармонично, если сделают маникюр в пастельных оттенках. Это может быть однотонный дизайн, классический френч или даже матовое покрытие. Главное - отталкиваться от своих ощущений.

Водолеи в год Голубого Водяного Тигра, по идее, должны быть на пике блаженства. Чтобы так и случилось - покрасьте ногти в голубой или синий оттенок. Не хотите однотонный - нарисуйте что-нибудь, добавьте камней или блесток.

Близнецы - любители шумных вечеринок и ненавистники рутины. Они готовы привлекать к себе внимание любыми способами, почему же маникюр не может стать одним из них? Звезды советуют использовать как можно больше блесток и красить ногти в любимые цвета - пускай ваш look будет незабываемым.

Маникюр со знаком Зодиака Рак, Скорпион, Рыбы

Чувственные и нежные Раки не нуждаются в кричащем дизайне ногтей, более того, они даже вряд ли отождествляют себя с подобными решениями. Поэтому лучший вариант для вас - спокойные оттенки и нюдовый маникюр.

Скорпион - мистический знак, от которого веет загадкой. В новогоднюю ночь можно поддержать традицию и перед торжеством покрасить ногти в глубокий зеленый, черный или бордовый цвет. Создайте интригу - так интереснее!

Умиротворенные и философски настроенные Рыбы у всех астрологов ассоциируются с миром прекрасного - поэзией, музыкой, искусством. Попросите вашего мастера сделать утонченный дизайн в холодных оттенках. Наиболее выигрышные цвета: серебряный, молочный, белый и нежно-розовый.

Маникюр со знаком Зодиака Дева, Телец, Козерог

Дева - это, пожалуй, самый умный, рациональный и сдержанный представитель зодиакального круга. Звезды не советуют изменять себе и рекомендуют остановиться на консервативном, но элегантном варианте - пастельных оттенках и приглушенных тонах.

Телец так же уверен в себе и трезв рассудком, как и Дева. Поэтому рекомендации относительно дизайна ногтей будут такими же: никаких ярких цветов, блесток, камней или сложных натюрмортов. Белый, розовый, бежевый, серебряный или золотистый цвет - ваш выбор.

Козероги - очень серьезные люди, которым некогда баловаться, будь-то выбор платья или прически. Есть вещи гораздо важнее, например, составить новогоднее меню или придумать, куда поставить елку, чтобы кот ее не свалил. Маникюр в таком случае должен быть простым, но изящным - нюдовые цвета в сочетании с парой милых акцентов.

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Автор: Кристина Кащавцева