Почему на Новый год принято ставить елку и в какой день лучше всего это сделать - читайте на УНИАН.

Вечнозеленое дерево, которое украинцы наряжают каждый год - неотъемлемая часть праздника. Для того, чтобы создать нужную атмосферу и вступить в Новый год 2022, нужно соблюсти все традиции и приметы. УНИАН поделится секретами главного ритуала этой зимы.

Ранее мы рассказывали, как украшать елку знакам Зодиака.

Почему на Новый год принято ставить елку - традиции

Первыми, кто предложил наряжать дерево к Рождеству, были Северные Германцы. Существует легенда о святом Бонифации, который пришел к язычникам и сказал им, что дуб, которому они поклоняются, не имеет никакой магической силы. Бонифаций срубил его, а дерево повалило все растения рядом с собой, кроме ели. Тогда святой решил, что отныне ель будет символом Христа.

Когда ставить елку 2022 в Украине - удачные даты

Натуральная ель имеет свойство быстро желтеть и осыпаться, поэтому лучше заранее ее в дом не приносить. В среднем, дерево остается свежим около 10-15 дней. Идеальный вариант - установить такую елочку за неделю до Нового года, чтобы она продержалась до Рождества.

Читайте такжеУкрашения на Новый год своими руками 2022: бюджетный декор квартирыИскусственный символ праздника совершенно не нуждается в особом уходе и гораздо менее притязателен. Его можно поставить в любое удобное время. Чем раньше вы это сделаете, тем быстрее в вашей квартире воцарится атмосфера новогоднего волшебства.

Если вы исповедуете католицизм, то первые числа декабря - наиболее благоприятные даты для того, чтобы нарядить искусственную елку. Живую - во второй половине месяца, главное - успеть до 25 декабря, когда католики отмечают Рождество.

Когда наряжать елку - приметы и поверья

Наши предки столетиями говорят о том, что существуют дни, когда елку нужно ставить, чтобы усилить связь со своим родом. Так же точно правило работает наоборот - есть в году один день, когда наряжать рождественское дерево категорически нельзя:

22 декабря - День зимнего солнцестояния. Славяне верили, что именно с этой даты начинается новый жизненный цикл, нечистая сила ослабевает, так как увеличивается продолжительность дня. Люди развешивали в доме хвойные ветки, защищая себя от злых чар. Поэтому, если вы хотите, чтобы новогодняя елочка стала оберегом, нарядите ее в этот день.

- День зимнего солнцестояния. Славяне верили, что именно с этой даты начинается новый жизненный цикл, нечистая сила ослабевает, так как увеличивается продолжительность дня. Люди развешивали в доме хвойные ветки, защищая себя от злых чар. Поэтому, если вы хотите, чтобы новогодняя елочка стала оберегом, нарядите ее в этот день. 24 декабря - по традиции германских народов, украшать ель нужно было именно в этот день. Язычники верили, что такой ритуал обеспечит им урожайный будущий год. Христианство переняло традицию, поэтому для того, чтобы в семье был достаток, наряжайте елку по примеру германцев.

- по традиции германских народов, украшать ель нужно было именно в этот день. Язычники верили, что такой ритуал обеспечит им урожайный будущий год. Христианство переняло традицию, поэтому для того, чтобы в семье был достаток, наряжайте елку по примеру германцев. 28 декабря - Трифонов день. Святой игумен прославился тем, что всегда защищал обездоленных и помогал нуждающимся. Православные наряжают елку 28 декабря, чтобы уберечься от злых духов и сплетников.

День, в который нельзя ставить елку и наряжать ее - 22 ноября. В этот день, согласно приметам, зима начинает "хозяйничать" и вступает в свои права. Высшие силы не дадут желаниям сбыться, даже если вы очень попросите. Так что, лучше выбрать для новогоднего ритуала более благоприятный день.

Когда ставить и наряжать елку православным

Согласно христианским традициям, лучше всего украсить новогоднее дерево в первых числах декабря. В православии символ нарядной елки олицетворяет достаток, надежду на вечную жизнь и веру во Христа. Церковь рекомендует перед тем, как начать украшать елку, прочесть молитву. Убрать его нужно после 14 января, когда закончатся празднования Старого Нового года. Главное - успеть до Крещения 19 января.

Кстати, оставлять живую ель у мусорных баков - плохая примета. Народные поверья гласят, что таким образом семья обрекает себя на финансовые неудачи и конфликты. Лучше всего обмотать ее старым покрывалом или пищевой пленкой, а затем отнести на переработку.

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Автор: Кристина Кащавцева