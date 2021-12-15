Чтобы подарок для девушки на Новый год угодил возлюбленной, он должен быть одновременно полезным и интересным.

Традиция новогоднего обмена подарками становится особенно актуальной в романтических отношениях. Всем нам хочется порадовать любимого человека и увидеть искреннюю улыбку на его лице. Хороший и приятный подарок должен быть полезным, небанальным и подобранным от души.

Выбрать подарок парню на Новый год – тоже непростая задача, но у нас есть идеи и на такой случай.

Подарок девушке на Новый год: плюшевая игрушка

Мягкой, большой и милой плюшевой игрушке будет рада практически любая девушка. Игрушечный морской котик или акула будут веселить её и напоминать о вас.

Подарок на Новый год девушке: набор сладостей

Отличным подарком для девушки-сладкоежки станет набор сладостей. Если вы знаете её вкусы, то выбрать подходящее лакомство будет несложно. Также можно купить набор шоколадок, необычные конфеты или коробку печенья макаронс. Купить сладости можно в магазине импортных товаров или в интернет-магазине. Не забудьте красиво завернуть подарок.

Что подарить девушке на Новый год: книга

Если девушка много читает, то новая порция литературы её обязательно порадует. Книга должна соответствовать любимым жанрам девушки. Попробуйте заранее выяснить в разговоре, что она хотела бы прочесть.

Оригинальный подарок девушке на Новый год: украшения

Читайте такжеС Новым годом 2022: трогательные поздравления, открытки и стихотворенияПочти каждая девушка будет рада золотой подвеске, красивым серьгам или кольцу с жемчужиной. Если не можете выбрать украшение самостоятельно - обратитесь за помощью к консультанту.

Романтичный подарок девушке на Новый год: плед с фотографиями

Фотографии можно наносить не только на кружку или одежду, но и даже на плед. Закажите в интернете плед с принтом из ваших общих фотографий. Тогда теплые воспоминания о совместном времени будут согревать девушку не только в переносном, но и в прямом смысле.

Что подарить девушке на Новый год 2022: интересная прогулка

Лучший подарок - совместные приятные впечатления. Необязательно бронировать экскурсию в другом городе, хотя это тоже хорошая идея. Можно также купить билеты в кино, зоопарк, балет или ботанический сад. Главное, чтобы в этом месте вам было весело вдвоем.

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Автор: Екатерина Пулатова