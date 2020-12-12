Порадуйте любимого мужчину на Новый год.

Приближается Новый год - долгожданная пора подарков и сюрпризов. Выбрать презенты для родных и друзей следует заранее, чтобы не ломать голову в последний момент. Не обделите вниманием и любимого мужчину - парня, жениха или супруга. Выбирать подарок нужно с учетом интересов и увлечений мужчины. Забудьте о банальных носках и одеколонах - подарок должен быть особенным и обдуманным.

Одежда

Многие мужчины либо не любят шоппинг, либо совершенно не имеют на него времени. Хождение по магазинам и выбор вещей утомляет и отнимает много времени. Чтобы лишить парня нужды искать новую зимнюю одежду, сделайте ему подарок. Одежда должна соответствовать вкусу мужчины и его интересам. Можно купить ему теплый зимний свитер с новогодним рисунком, молодежную рубашку или новые джинсы. Хорошим подарком также будет качественная мужская зимняя обувь - стильным и теплым ботинкам будет рад любой мужчина.

Аксессуары

Хороший мужской аксессуар - это универсальный подарок на любой праздник. Главное правило в выборе подарка - его полезность. Если ваш парень не носит галстуки или не любит ремни - не нужно дарить ему бесполезную вещь. Хорошим подарком будут часы - механические или электронные, а также смарт-часы. Если мужчине может пригодиться походный рюкзак или новый кошелек - обрадуйте его сюрпризом. Если вы не можете определиться с выбором аксессуара - подарите ему сертификат в магазин.

Интернет-подписка

Ваш мужчина любит смотреть фильмы и сериалы в свободное время? Подарите ему подписку на видеосервис, где он чаще всего смотрит кино. Дополнительные возможности, которые дает подписка, обязательно ему пригодятся. Позднее вы сможете вместе провести вечер за просмотром фильма. Любителю чтения можно подарить платную подписку на книжный сайт.

Игровые товары

Если мужчина любит расслабиться за компьютерной игрой в свободное время - игровая техника его точно обрадует. Парню-геймеру можно подарить игровые наушники, игровую мышку, новый джойстик или VR-шлем. Удачным подарком будет игровая консоль PlayStation, однако стоит она недешево.

Спортивный подарок

Если мужчина еще не имеет абонемента - можете подарить ему карту в один из спортзалов города. Ещё лучшим решением будет купить двойной абонемент, чтобы укреплять здоровье вместе. Если парень уже ходит в спортзал - можете продлить его абонемент, либо купить ему хорошие кроссовки или спортивный инвентарь.

Для путешествий

Билет в новое место или туристическая поездка - отличный подарок для любимого мужчины. Однако дарить такой сюрприз следует осторожно, ведь в пандемию коронавируса многие направления закрыты. Путешествовать также можно по Украине - подарите парню билет в горнолыжный курорт Карпат или романтический тур по Львову. Если ваш мужчина - заядлый путешественник, можно приобрести для него туристический рюкзак или камеру GoPro.

Подарки для желудка

Подарок для мужчины также может быть связан с кулинарией - это может быть кофемашина, набор для барбекю, небольшой домашний бар или алкогольный набор. Мужчине также можно подарить корзину с деликатесами или сладостями, в зависимости от его вкусов. Такой съедобный сюрприз ему точно понравится.

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Автор: Екатерина Пулатова