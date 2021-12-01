Что подарить мужу в подарок на новый год. а также чем порадовать родителей или друзей - читайте на УНИАН.

Предновогодняя суета - это всегда волнительно, хоть и энергозатратно. Жители нашей страны уже сейчас начинают готовиться, записываться к стилисту на новогодний макияж, подбирать маникюр и узнавать, в чем встречать Новый год 2022. Мы не упускаем из виду еще один важный аспект праздника и рассказываем, что купить в подарок близким.

Ранее мы говорили о том, что подарить Стрельцу и чем удивить Скорпиона.

Какие подарки любят Девы, Тельцы и Козероги

Представители земных знаков Зодиака - материалисты, которые в презентах больше всего ценят практичность. Так что, подготавливая сюрприз на Новый год, отталкивайтесь от гороскопа человека.

Тельцам можно купить красивую статуэтку, какой-нибудь предмет интерьера или инструмент для хобби. Будьте уверены - Телец обрадуется, если сможет пользоваться вашим подарком долго.

Девы тоже не отличаются излишней мечтательностью или эмоциональностью, поэтому остановиться лучше на красивом белье, редкой книге или современном гаджете.

Козероги - люди, которые любят быть одни, ценят покой и тишину больше, чем шумные компании. Именно для них как нельзя кстати подойдут максимально рациональные подарки - анти ударные часы, новый телефон или набор настольных игр.

Подарки для Львов, Овнов и Стрельцов

Огненные участники зодиакального круга - это темпераментные, яркие и харизматичные люди. Их импульсивность всегда следует перед мыслями, как и действия. Усидеть на месте им сложно, так что, и подарок должен быть соответствующий.

Читайте такжеЧто можно и нельзя дарить на Год Тигра 2022: рекомендации астрологовСамовлюбленный и страстный Лев обрадуется, если вы преподнесете ему что-нибудь роскошное: дорогую обувь или платье, косметическое средство класса "люкс" или даже портрет, написанный на заказ.

Овны тоже не прочь оказаться в рейтинге самых блистательных знаков Зодиака, поэтому подумайте над тем, чтобы приобрести своему близкому человеку набор дорогой косметики или изысканные духи. Кстати, деньги для Овнов - лучший подарок, потому что им их всегда мало.

Стрельцы, как авантюристы, мечтатели и творческие личности, не смогут удержаться от слез радости, если в новогоднюю ночь получат книгу любимого писателя, редкое украшение или необыкновенный сувенир из другой страны.

Что подарить друзьям Водолеям, Близнецам или Весам

Воздушная стихия подразумевает мечтательность, непостоянство и ветреность. Такие качества характера не делают представителей зодиакального круга плохими людьми, просто стоит это учитывать не только в жизни, но и в момент выбора подарка.

Читайте такжеКак правильно украсить елку по знаку Зодиака: наряжаем квартиру вместе с астрологамиТаким образом Близнецы будут приятно удивлены, если вы подарите им билет в "страну грез", незабываемое путешествие или современный гаджет. Они любят познавать новое и чему-то учиться, даже не выходя из дома.

Водолеи, как эталон одного из самых неуловимых знаков Зодиака, высоко ценят тренды и актуальность. Именно поэтому купить для них подарок не составит труда - посмотрите, чем интересуется ваш любимый человек и купите то, что сейчас на пике востребованности.

Весы - заядлые тусовщики и непоседы, при этом, любят уникальные и дорогие вещи. Так что, тонкий аромат парфюма, билет на концерт любимой группы или ужин в дорогом ресторане - ваш вариант.

Подарки для Раков, Рыб и Скорпионов

Водные знаки чувствительны и одновременно практичны. Они почти никогда не показывают своих эмоций, известны своим скрытным характером, из-за чего многие думают, что они сложные люди. На самом деле, это не так, просто нужно отыскать ключик к их сердцу.

Например, Раки будут счастливы бутылке хорошего вина, красивому наряду или ретро-украшению. Так они поймут, что вы не действовали "на авось", а выбирали подарок индивидуально.

Скорпион, напротив, человек, которому угодить непросто, но вы не сдавайтесь: купите вещь-трансформер, которой ни у кого нет. Это может быть брелок-фонарик, двухсторонняя куртка или современный гаджет с миллионом полезных функций. Кроме того, Скорпионы - весьма загадочные натуры, которых волнует вообще всё необычное, поэтому, если вы достаточно близки для сексуальных экспериментов - можете реализовать фантазии любимого человека в Новый год и подарить ему незабываемые ощущения.

Рыбы - самый спокойный, но, в то же время, необычный знак Зодиака. Порадовать их можно мистическими подарками с уклоном на загадку - карты Таро, книга о жизни других народов или цивилизаций, ароматизированные свечи и даже атрибуты для медитации. Вообще, Рыбы будут счастливы, если вы просто проведете время по-семейному - в будничной суете такая возможность выдается редко, а поэтому ценится выше материальных благ.

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Автор: Кристина Кащавцева