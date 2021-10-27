Чтобы задобрить хозяина года, нужно надеть яркие наряды.

Уже совсем скоро украинцы будут отмечать Новый Год. Чтобы 2022 был удачным для всех знаков Зодиака, нужно правильно встретить его хозяина - огненного Тигра. Что же любит Тигр и в чем встречать Новый Год - читайте в материале.

Овен

Астрологи рекомендуют вам отдать предпочтение вещам оранжевого или красного цвета. Это два любимых цвета хозяина следующего года. Добрый Тигр будет способствовать вашему развитию и поможет реализовать все планы.

Телец

Если вы хотите обратить на себя внимание Тигра, тогда подберите себе скромную одежду зеленого или коричневого цвета. Вы и так очень яркий знак Зодиака, поэтому лишняя пестрота вам будет ни к чему.

Близнецы

По своей природе Близнецы не очень любят яркие цвета. Но в этот раз вам рекомендуется надеть что-то хотя бы с небольшим элементом желтого оттенка. Стоит отметить, что даже спортивный костюм желтого цвета будет выглядеть празднично.

Рак

Семейные Раки смогут задобрить Тигра, если подчеркнут свою индивидуальность и нежность. Вам стоит отдать предпочтение светлым оттенкам, которые добавят вам изящности. Женщинам-Ракам идеально подойдет шелковое платье молочного цвета, а мужчинам - бежевые рубашки или штаны.

Лев

Читайте такжеТоп-5 самых вспыльчивых знаков ЗодиакаВы - знак Зодиака, который любит все яркое, как и Тигр. При этом у вас идеально получается вписывать яркие вещи в свой гардероб и создавать стильные "луки". Для вас идеальным вариантом будет серебристое платье или костюм. Астрологи уверены, что Тигр поможет вам блистать весь следующий год.

Дева

Девы, хозяин следующего года жаждет увидеть вас в нежных оттенках. Ваши оттенки на Новый 2022 год - светло-голубой и светло-зеленый. Эти цвета подарят вам не только праздничное настроение, но и задобрят Тигра.

Весы

Весы могут очень долго думать над тем, что же им надеть на праздничный ужин. Вот только астрологи уже все решили за вас. Хотите подружиться с тигром? Тогда скорее доставайте вещи светло-розовых оттенков. Если вам не нравится total-pink, можете надеть одну вещь такого оттенка или, в крайнем случае, сделать яркий макияж с акцентом на розовые тени.

Скорпион

В случае со Скорпионами все очень просто и понятно. Что бы вы не надели на Новый 2022 год, Тигр все равно будет на вашей стороне. Вот повезло, так повезло! Поэтому надевайте то, что вам больше всего нравится и то, что принесет вам удовольствие и подарит праздничное настроение.

Козерог

Ваш стиль обычно очень сдержанный, но в этот раз стоит добавить в него одну яркую деталь. Это может быть брошь или какой-то другой яркий акцент на одежде. Если вы захотите надеть одежду в более спокойных однотонных оттенках, то обратите внимание на более пеструю обувь.

Водолей

Ваш цвет в 2022 году - золотистый. Он принесет вам удачу во всех начинаниях и вас ждет успех на любовном поприще. Астрологи уверяют, что яркий пестрый образ сыграет вам на руку в следующем году. Поэтому выпустите свою фантазию на волю и экспериментируйте с образами!

Рыбы

Так как Рыбы - это водный знак Зодиака, то вам предпочтительнее надеть что-то в светло-голубом оттенке. Он подчеркнет вашу женственность, изящность и сделает образ максимально элегантным.

Напомним, ранее астрологи назвали три знака Зодиака, которые столкнутся с проблемами уже в следующем году.

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Автор: Диана Могилевич