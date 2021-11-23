Несколько ритуалов для удачной и приятной встречи Нового года.

До Нового года осталось чуть больше месяца, а значит пора уже готовиться к празднику. Для многих людей Новый год является своеобразным рубежом, точкой отсчета для новой жизни.

Чтобы начать год с позитивом и положительными переменами, рекомендуем вам провести определенные ритуалы и избавиться от всего лишнего в жизни. Начинайте уже сегодня, ведь праздник наступит совсем скоро!

Отдайте долги

Не стоит начинать год в долгах и кредитах. По возможности верните всё, что задолжали, до конца декабря. Конечно, расплатиться с ипотекой или кредитом за машину в такой срок вряд ли возможно. В таком случае стоит хотя бы отдать мелкие долги.

Проведите генеральную уборку

Встретить Новый год в чистом доме – очень хорошая примета. Тогда в доме весь год будет благополучие и положительная энергетика. Да и отмечать праздник в чистой квартире гораздо приятнее.

Спланируйте отпуск

И обязательно купите билеты заранее. Во-первых, в период новогодних праздников спрос и цена билетов и отелей многократно возрастает. А во-вторых, в праздничной суете вам совсем не захочется планировать отпуск.

Посетите салон красоты

Читайте такжеРождественский пост 2021: продолжительность, правила питания и меню на каждый деньПобалуйте свою кожу и волосы качественным уходом и процедурами. Вы это заслужили, ведь для всех нас год был тяжелым. Лучше записаться к мастеру заранее, пока он не ушел в отпуск.

Купите подарки

Чем раньше вы купите подарки для родных и близких, тем дешевле они обойдутся. Ведь в период новогодних праздников цены повысятся в несколько раз.

Встретьтесь с родными и друзьями

До Нового года нужно успеть встретиться с друзьями и родственниками. Особенно если вы давно не виделись. Обсудите, как прошел ваш год, и поделитесь планами на будущее. Такая встреча очень сблизит вас.

Купите продукты на праздничный стол

Многие хозяйки в ожидании Нового года часами стоят за плитой и готовят десятки блюд. Однако из-за большой усталости от готовки испаряется удовольствие от праздника. Заранее закупите консервы, продукты длительного хранения и икру. Позвольте себе расслабиться в заветный день.

Обновите гардероб

Встречать Новый год лучше в новом наряде. Тогда год пройдет удачно. Приобретите себе новый костюм, туфли или аксессуар – и праздничное настроение гарантировано. Ранее УНИАН рассказывал что надеть на Новый год 2022 каждому из знаков Зодиака.

Составьте планы на год

Новогоднее составление планов уже давно стало одной из традиций праздника. Не пренебрегайте этим обычаем. Заставить себя что-то делать после длительного отдыха будет гораздо легче, если у вас перед глазами будут пункты плана.

Сделайте себе подарок

Если вы давно хотели купить себе новую технику, любимую технику или интересное путешествие – сделайте это сейчас. Пусть новогодняя сказка подарит вам положительные эмоции. Посетите место, о котором вы давно мечтали, или научитесь чему-то новому. Если не сейчас, то когда?

Отпустите прошлое

Психологи советуют войти в 2022 год с легкой душой без обид и сожалений. Попросите прощения у всех, кого вы обидели, и прощайте сами. А если в вашей жизни есть неприятные и лишние люди, завистники и ненавистники – отпустите их.

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Автор: Екатерина Пулатова