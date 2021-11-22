УНИАН знает, какой макияж идеально впишется в ваш новогодний образ.

Макияж - это завершение целостного образа, которое придает вам яркости, уникальности и позволяет самовыражаться. Если в повседневной жизни лучше отдавать предпочтение нейтральным оттенкам, которые сделают внешний вид свежим и легким, но на Новый год можно уйти в отрыв и поэкспериментировать как с цветами и текстурами, так и с разными техниками.

Вечерний легкий макияж

Если вы обладательница карих глаз, тогда вам подойдет светлый макияж. Легкими движениями руки нанесите на верхнее веко коричневые тени и обязательно растушуйте их, затемняя край глаза. По центру добавьте мерцание с помощью белых или серебряных блесток. Затем затемните нижнее веко и нанесите тушь. Губы можно сделать как яркими, так и нюдовыми.

Броский макияж

Этот вариант кардинально отличается от нюдового макияжа, но и выполняется он немного сложнее. Здесь вы можете экспериментировать с любыми оттенками, которые подходят под цвет ваших глаз и в целом по фототипу. Чтобы добавить броскости и сделать взгляд более ярким и дерзким, не стесняйтесь добавлять стрелки.

Радужный макияж

Ваш любимый атрибут Нового года - гирлянда? Хотите быть такой же разноцветной? Тогда этот макияж для вас. В данном случае вы можете использовать абсолютно разные цвета теней для глаз. Вплоть до того, что идеальным будет сочетание несочетаемого или, так называемый, color-block. С помощью разных цветов можно создать уникальный образ.

Ранее УНИАН собрал самые интересные идеи для маникюра на Новый год 2022.

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Автор: Диана Могилевич