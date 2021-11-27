Какие смотреть новогодние фильмы, чтобы оригинально одеться на вечеринку - читайте на УНИАН.

Новый год - это не только семейный праздник, но и повод для того, чтобы устроить шумное торжество на работе. Многие компании в преддверии праздника устраивают тематические костюмированные вечеринки. УНИАН подскажет, какие фильмы на Новый год облегчат поиск наряда.

Ранее мы говорили о том, какой маникюр сделать на Новый год.

Ирония судьбы, или С легким паром!

Произведение советского кинематографа, премьера которого состоялась 31 декабря 1975 году.

Историю о том, как Женя Лукашин "слегка перебрал" и оказался в Ленинграде, не знает только пятилетний ребенок, и то, мы не уверены. Но предлагаем обратить внимание на платье одной из главных героинь киноленты - Нади. Облегающее платье пастельного оттенка из легкой ткани, дополненное минимумом аксессуаров и элегантным поясом - как раз в духе современных трендов минимализма.

Один дома

Знаменитый фильм 1900 года, где Маколей Калкин еще совсем юн и чертовски обаятелен.

Семейство Маккалистеров уезжает праздновать Рождество в Париж и, к сожалению, родители впопыхах забывают дома своего сына. Кевин не особенно грустит по этому поводу и наслаждается одиночеством. Но в дом пробираются воры, и мальчику ничего не остается, как бороться с ними всеми доступными методами.

Если вы смельчак с хорошим чувством юмора, можете переодеться в "домушника" из этого фильма - скорее всего, у вас получится вывести коллег на ностальгическую слезу.

Дневник Бриджет Джонс

Кинолента появилась на экранах в 2001 году и далеко не зимой, но это не помешало Рене Зеллвегер стать любимицей публики.

Очаровательная Бриджет - девушка, до безумия влюбленная в своего шефа. Однако их разделяет целая пропасть, в первую очередь, социальная. Тем не менее, Бриджет не унывает: ездит к родителям в гости, выполняет все их пожелания и даже активно посещает разные мероприятия.

Тем не менее, это не отменяет факта ее одиночества и даже некоей самодостаточности. Так что, костюм Бриджет Джонс - идеальный выбор для настоящих оптимисток, которых не интересует мнение общественности.

Карнавальная ночь

Впервые фильм вышел на экраны 29 декабря 1956 года и стал "путевкой в жизнь" для Людмилы Гурченко.

Это, пожалуй, одна из наиболее запоминающихся ее ролей. Сюжет картины разворачивается вокруг коллектива Дома Культуры, где сотрудники пытаются устроить веселый праздник.

Читайте такжеКак украсить дом на Новый год 2022: 5 недорогих вариантовИх начальник идею не поддерживает и предлагает свою - совершенно невеселую. Однако сотрудники сдаваться не намерены и делают всё возможное, чтобы праздник выдался "на славу".

Героиня Людмилы Гурченко играет в этом процессе не последнюю роль - ее знаменитая песня, точеная фигура и пышное нарядное платье - обязательный элемент теплой семейной атмосферы. Вы можете взять этот образ на вооружение и превратиться в персонажа, который кружит головы зрителей уже более полувека.

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Автор: Кристина Кащавцева