Сколько солить красную рыбу и как сделать нежную скумбрию - читайте на УНИАН.

Технология посола рыбы в домашних условиях - это удобный и быстрый способ получить вкусную и аппетитную закуску. Вы можете использовать ее как самостоятельное блюдо или добавлять в салаты. УНИАН подскажет, как засолить красную рыбу своими руками и посоветует лучшие варианты посола скумбрии.

Ранее мы рассказывали, как приготовить селедку под шубой.

Сколько по времени нужно солить рыбу - способы посола

Наиболее распространенным и удобным считается сухой посол. В этом случае используется большой деревянный ящик с отверстиями, дно которых нужно застелить льном. Каждую тушку рыбы натереть солью, уложить их слоями, сверху еще засыпать 1 см соли.

Количество соли - 200 гр на 1 кг рыбы.

Время посола - 10-11 дней.

Читайте такжеКак засолить селедку: варианты аппетитного лакомства на все временаВторой вариант - мокрый посол. Здесь уже можно брать не только деревянные, а и пластиковые или эмалированные емкости. Рыбу выложить спинками вниз, посыпать солью. На второй день появится сок, который, смешиваясь с солью, превратится в рассол - именно в нем и будут засаливаться тушки.

Количество соли - 150-200 гр на 1 кг рыбы

Время посола - 7-10 дней.

Еще опытные хозяйки используют смешанный посол. Необходимо натереть рыбу солью, а после залить рассолом (сахар, соль, специи). По желанию можно добавить специи.

Количество рассола - 3 л на 1 кг рыбы.

Время посола - 7-10 дней.

Семужный посол рекомендован, если вы не знаете, как засолить селедку в домашних условиях. Вам нужно взять стеклянную, керамическую или пластиковую посуду, натереть рыбу солью и сахаром, уложить в емкость и поставить в холодильник.

Время посола - 24 часа.

Как засолить красную рыбу своими руками

Лучше всего для красной рыбы использовать сухую или мокрую технологию. Если выбираете первый вариант, купите фольгу или пергамент. Для придания необычного пикантного вкуса можно дополнительно использовать маринад.

Как засолить красную рыбу быстро в фольге

Для того, чтобы превратить рыбью тушку в непревзойденное самостоятельное блюдо, выполняйте простые рекомендации:

промойте рыбу, удалите кости, а кожу оставьте;

каждый кусок аккуратно натрите солью;

заверните филе в фольгу;

сверток положите в емкость и оставьте в холодильнике на 24 часа.

Кстати, таким же образом готовится и гравлакс - популярное блюдо среднеевропейских стран. После того, как вы промыли рыбу и удалили кости, посыпьте кусочки солью, сахаром, перцем и укропом. Заверните рыбу в фольгу или пергамент и положите в холодильник на 3-4 дня. Некоторые хозяйки для пикантности заливают рыбу коньяком или бренди.

Рассол для красной рыбы также готовится очень просто. На 1 кг рыбы вам необходимо взять 1 л воды, 150 гр сахара, 150 гр соли, 50 гр горчицы, 2 крупных лавровых листа, пару щепоток черного и душистого перцев. Хранить рыбу в рассоле можно не более 4 часов, иначе есть риск пересолить.

Как засолить скумбрию в домашних условиях

Такие виды рыб, как скумбрия или селедка, засаливаются семужным методом. Желательно, кроме традиционных рекомендаций, оставить рыбу на 30 часов в холодильнике. После этого можно засушивать или есть сразу. Альтернативный вариант - провесной способ посола, когда сквозь жабры рыбу нанизывают на прут и окунают в рассол.

Как быстро засолить скумбрию или сельдь - рецепт

Если вы хотите приготовить слабосоленую рыбку дома и больше не покупать ее в магазине, возьмите:

2 скумбрии или селедки;

1 литр воды;

3 столовые ложки соли;

1,5 столовой ложки сахара;

5 горошин чёрного перца;

5 горошин душистого перца;

3 звёздочки гвоздики;

3 лавровых листа;

1,5 чайной ложки кориандра.

Разделайте рыбу: отрежьте головы, извлеките внутренности и промойте тушку. Нарежьте ее на несколько кусочков 3-4 см в ширину. Приготовьте рассол - прокипятите в воде все указанные приправы. Процедите его и остудите, затем выложите рыбу в емкость, залейте рассолом.

Скумбрию нужно оставить при комнатной температуре на 12 часов. По истечение этого времени убирать в холодильник на 2-3 часа. Селедку оставить в помещении на 3 часа, а затем переместить в холодильник на 48 часов.

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Автор: Кристина Кащавцева