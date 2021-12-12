Маникюр на Новый год поможет проникнуться атмосферой праздника.

Новый год – хороший повод достать из шкафа самые лучшие наряды, сделать умопомрачительную прическу и побаловать себя праздничным маникюром. Подсказываем самые красивые идеи дизайна для ногтей на Новый год – на разный вкус и длину ногтей.

Ранее мы рассказывали, какой маникюр по знаку Зодиака можно сделать на праздник.

Нежный маникюр на Новый год 2022

Любительницы простого и скромного маникюра могут попробовать бежевый, нежно-розовый, небесно-голубой. Для праздничного эффекта один из ногтей можно покрыть прозрачным лаком с блестками. Такой маникюр хорошо смотрится на девушках-подростках.

Яркий маникюр на Новый год

В повседневности для разноцветного маникюра обычно используют разные оттенки одного цвета. Но раз в год можно сделать исключение. Позвольте вашим ногтям кричать о празднике – не бойтесь использовать яркие цвета и любимые узоры.

Блестящий маникюр на Новый год

Маникюр на Новый год на длинные ногти хорошо смотрится в однотонном дизайне с блестками на свободном крае ногтя. Блестки могут быть золотыми, серебристыми или розовыми, а сам ноготь лучше всего покрыть прозрачным гелем или лаком натурального цвета.

Маникюр "кошачий глаз"

Маникюр "кошачий глаз" был одним из главных трендов 2021 года, и остается актуальным и в следующем году. Для такого красивого дизайна используют лак с магнитными микрочастицами и воздействуют на него магнитом. В результате получаются очень красивые переливы. Такой маникюр лучше доверить профессионалу. Он хорошо выглядит в любом цвете и длине.

Модные цвета маникюра на Новый год 2022

Главным цветом Нового года 2022 будет голубой во всех оттенках. Самыми актуальными цветами ногтей будут лавандовый, амазонитовый, мятный, лавандовый. Актуальными также будут белый, бледно-розовый, бордовый, бежевый, черный. От фиолетовых, зеленых и оранжевых ногтей лучше отказаться.

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Автор: Екатерина Пулатова