Чтобы год Тигра начался удачно, подобрать украшения для елки нужно согласно вкусам китайского знака.

Незадолго до Нового года украинцы по традиции наряжают елки и готовятся к празднику. Выбирать украшения для елки нужно не только на основе своих предпочтений, но и с учетом символа предстоящего года. Представителем китайского гороскопа в 2022 году будет Синий Тигр.

Ранее мы рассказывали, как нарядить елку на Новый год, чтобы она точно понравилась китайскому знаку. А сейчас перечислим украшения, которые ни в коем случае нельзя вешать на дерево, чтобы они не навлекли гнев Тигра и принесли беды.

Яркая мишура

Разноцветные пушистые "дождики" входят в число самых популярных новогодних украшений, но в этом году от них лучше воздержаться. Гордому и интеллигентному Тигру пестрая мишура может показаться безвкусицей.

Разносортные игрушки

Часто на одной елке можно увидеть "приветы" из самых разных стилей и эпох: советские стеклянные шишки и самодельные детские игрушки, современные однотонные шарики и хрустальные снежинки. Такое разнообразие может всерьез разозлить Тигра. Выберите один стиль для всех украшений и придерживайтесь его во всем.

Красные и желтые игрушки

Читайте такжеГод Тигра 2022: в чем встречать и что принесет символ года разным знакам ЗодиакаСимволом 2022 года является Синий Водяной Тигр. Красный цвет отвечает за стихию огня, которая противоположна нынешнему знаку. Такие украшения точно не помогут завоевать благосклонность хищника, а может даже его разозлят.

Игрушки в форме других восточных знаков

Если у вас остались игрушки в форме крыс, свиней, лошадей и других знаков китайского гороскопа – нельзя вешать их на елку в этом году. Тигр – очень ревнивый и гордый зверь. Такое соперничество с другими знаками ему очень не понравится. А вот украшать елку любыми фигурками кошек можно – они будут уместны.

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Автор: Екатерина Пулатова