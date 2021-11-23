Как украсить дом в год Тигра и чего категорически нельзя делать - читайте на УНИАН.

Будущий год украинцы встретят под покровительством необыкновенного хищника - Голубого (по другим источникам - Черного) Водяного Тигра. Астрологи утверждают, что такое животное привнесет огромное количество изменений в жизнь каждого из нас. УНИАН разобрался, как украсить дом в 2022 году, чтобы не разгневать "полосатого".

Ранее мы подробно рассказывали, в чем встречать 2022 год по знаку Зодиака.

Что нельзя вешать на ёлку в год Тигра - смотрим на гороскоп

Для того, чтобы будущий год оказался для вас удачным и счастливым, лучше нарядить елку по заветам астрологов.

Овен

Представителям этого знака лучше всего остановиться на "классическом" варианте украшений. Используйте золотые, серебряные или металлические оттенки. От красного цвета в декоре, наоборот, стоит отказаться.

Телец

Земному знаку астрологи рекомендуют остановиться на эко-стиле и выбрать натуральные материалы. Это могут быть цветы, шишки, хвойные веточки (особенно, если у вас искусственная елка) и как можно меньше традиционных игрушек.

Читайте такжеСплошная опасность: каким знакам Зодиака лучше остаться дома на Новый годБлизнецы

Непостоянные и эксцентричные Близнецы могут шагнуть в Новый год уверенно, выбирая в качестве украшений замысловатые безделушки. Купите в магазине украшения причудливой формы и не используйте прошлогодние, тогда получится задобрить Водяного Тигра.

Рак

Новый год для семейных Раков - самый теплый и долгожданный праздник. Поэтому астрологи рекомендуют достать из залежей ретро-игрушки, которыми украшали елку старшие поколения ваших родственников.

Лев

Харизматичные и неординарные огненные Львы в новогоднюю ночь проявят силу своей фантазии на полную мощность. Дизайнерские украшения, памятные фотоснимки, сувениры, привезенные из заграницы - всё это отлично будет смотреться на пышной елке.

Дева

Сдержанные и практичные Девы, скорее всего, будут использовать главное правило: "Краткость - сестра таланта". Специалисты по эзотерике советуют представителям знака купить изысканные украшения спокойных оттенков и наряжать елку, исповедуя минимализм.

Весы

Воздушные, легкие и романтичные Весы, обычно, очень любят уникальные вещи, сделанные своими руками. Поэтому в 2022-м году лучше не изменять традиции и послушать себя, повесив на елку любимые украшения, неподвластные модным веяниям.

Скорпион

Яркие и темпераментные представители водного знака возжелают громко объявить всему миру о том, что у них праздник. Именно поэтому Голубой Водяной Тигр поймет, если вы нарядите елку "по-богатому", используя максимум декора. Главное - делайте это со вкусом.

Стрелец

Стрельцы - отчаянные авантюристы и "зажигалки", но в этот раз лучше поубавить свой пыл. Астрологи считают, что идеальный вариант праздничной елки для Стрельца - это минимум украшений, шары пастельных оттенков и безупречное качество всех элементов декора.

Козерог

Кодовое слово любого Козерога - "минимализм". Это и хорошо, ведь символ 2022 года не приемлет "кричащих" цветов. Так что, с хищником у вас полная гармония - выбирайте синие, серебристые, золотые или белые украшения.

Водолей

Мечтательный и непостоянный Водолей в новогоднюю ночь захочет новизны, легкости и праздничной магии. Идеальным вариантом украшений для вас будут прозрачные шары, которые вы сможете задекорировать сами, и елочные игрушки белого цвета.

Рыбы

Единственные представители зодиакального круга, которые отказываются от возможных традиций и придумывают что-то свое. Астрологи рекомендуют неповторимым Рыбам использовать свечи и сделать игрушки самостоятельно - такой елки точно ни у кого не будет.

Где лучше поставить елку по фен шую - основные направления

Новогодняя елка - это не просто праздничное дерево, украшенное игрушками. Если правильно выбрать место пушистой красавице, у вас получится не только весело встретить Новый год, но и привлечь в свою жизнь удачу.

Согласно восточным практикам, есть несколько правил, которые нужно соблюдать, в зависимости от того, что вы хотите получить:

усилить финансовый поток - дальний левый угол комнаты;

обрести новые знакомства - левый ближний угол;

улучшить ситуацию в личной жизни - правый угол;

поправить здоровье - центр комнаты.

Специалисты по фен-шуй утверждают, что стороны света также влияют на энергетику. Поэтому, учитывайте, что южная часть отвечает за взаимоотношения с социумом и признание, а восточная - за "погоду в доме". В западной части стоит поставить елку тем, кто хочет встретить свою любовь.

Как украсить дом на Новый год 2022 - варианты бюджетного декора

Люди, которые живут в частном доме, могут начать преображать дом уже с улицы. Купите влагостойкие гирлянды и украсьте ими деревья и крышу. Только будьте внимательны - украшения не должны выйти из строя от погодных условий. Дополнительно можно приобрести большие фонари и повесить их во дворе - так у вас получится создать загадочную атмосферу праздника.

Читайте такжеКакие знаки Зодиака в новогоднюю ночь могут встретить свою судьбуНа входную дверь можно повесить рождественский венок, который несложно сделать своими руками. Гирлянды или другие украшения использовать не стоит - будет неудобно открывать дверь.

В прихожей отлично будет смотреться новогоднее панно и наклейки с новогодними пожеланиями. Оригинальный вариант - положить у входа листик с ручкой или повесить плакат, чтобы каждый гость мог написать свое пожелание. Коврик у двери также можно заменить на праздничный.

Для украшения гостиной, спальни и других комнат в доме, вы можете использовать любимые гирлянды, елочные шары, тематические аппликации и даже снежинки, вырезанные своими руками. Дополнительно можно купить вертикальную гирлянду на штору, тем самым создав праздничное настроения не только домочадцам, но и прохожим на улице.

Главное - придерживаться единой цветовой гаммы и ориентироваться на свои внутренние предпочтения.

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Автор: Кристина Кащавцева