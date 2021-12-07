Как и чем отмыть духовку, чтобы она была "как новая" - читайте на УНИАН.

Сложно найти человека, который бы отказался от сочного куска мяса или куриной ножки из духовки. Но еще сложнее - найти того, кто согласится мыть плиту после приготовления таких блюд.

УНИАН подскажет, как до блеска отмыть духовку, даже через несколько дней после застолья.

Как отмыть духовку лимонной кислотой, содой или уксусом

Для того, чтобы отчистить духовку от застарелого жира, не обязательно покупать специальные моющие. В кухонном шкафчике любой хозяйки найдется целый арсенал средств, которые составят конкуренцию любой бутылочке с "химией".

Лимонная кислота или лимон

Если у вас загрязнение свежие, смешайте лимонный сок и воду в равных пропорциях. Смочите губку в жидкости и обработайте ею стенки духовки. Оставьте на полчаса-час и затем вытрите чистой влажной тряпкой.

Старую грязь и жир отмыть лимонным соком не получится. Для такой ситуации нужно налить в противень воду и насыпать лимонную кислоту (на 0.5 л - 1 пакет). Поставьте противень в духовой шкаф на 30-40 минут при температуре 200°С. Подождите, пока духовка остынет и протрите ее влажной тряпкой. Оставшуюся грязь можно убрать долькой лимона.

Пищевая сода и уксус

Читайте такжеКак помыть микроволновку: 5 вариантов кристальной чистотыНасыпьте пищевую соду на губку и аккуратно нанесите на стенки духовки. Возьмите пульверизатор и побрызгайте стенки водой. Оставьте на час, затем вымойте духовку чистой тряпкой, смоченной в мыльном растворе. В конце насухо протрите бумажным полотенцем.

Есть и альтернативный вариант - для нагара и жира, который давно обосновался в вашем духовом шкафу. Метод такой же точно, как и описанный выше, только перед тем, как наносить соду, нужно обработать стенки духовки тряпкой, смоченной в уксусе. Затем посыпать содой, сбрызнуть водой и оставить на два часа. После этого вымыть духовку начисто.

Как очистить духовку солью, перекисью или спиртом

Эти три метода считаются наиболее эффективными, судя по отзывам опытных хозяек. Выбирая наиболее подходящий для себя вариант, учитывайте, что одни средства лучше справляются со свежими загрязнениями, а другим не страшны и вековые.

Поваренная соль

Такой вариант можно использовать, если вы решили помыть духовку сразу после приготовления блюда. Рассыпьте соль на дно и противень, пока плита не остыла, закройте дверцу и подождите полчаса. В случае, если духовка уже успела остыть, прогрейте ее до 100°С, как только соль обретет золотистый оттенок - выключайте. Остывшую духовку вымойте тряпкой, смоченной в мыльном растворе и затем насухо вытрите бумажными полотенцами.

Нашатырный спирт

Первый метод - холодный. С помощью пульверизатора или губки обработайте нашатырным спиртом все поверхности духовки. Закройте дверцу, оставьте на ночь, а утром вымойте духовой шкаф.

Второй метод - горячий. Прогрейте шкаф до 60°С и выключите. На верхнюю полку духовки поставьте стакан со спиртом. На нижнюю - емкость с кипятком. Закройте дверцу и оставьте духовку на 8 часов. После этого влейте к нашатырному спирту моющее средство и этим раствором смойте грязь со стенок. Затем еще раз вымойте духовку дочиста.

Помните о том, что после аммиака духовой шкаф необходимо проветрить.

Перекись и сода

Возьмите 3% перекись водорода и ¼ стакана соды. Смешайте всё до однородной консистенции, пока масса не превратится в кашу. С помощью губки нанесите средство на стенки духовки и оставьте на несколько часов. По истечении этого времени протрите духовой шкаф изнутри влажной тряпкой.

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Автор: Кристина Кащавцева