Прическа - это неотъемлемый атрибут любого образа.

Совсем скоро модницы будут готовиться к новогодней ночи. Каждая девушка хочет выглядеть роскошно, но чтобы все сборы занимали как можно меньше времени. Ранее УНИАН рассказал, какой сделать маникюр и какую одежду лучше подобрать для празднования.

Низкий пучок

Один из самых простых и стильных вариантов - низкий пучок. Делается он очень легко, а выглядит роскошно. Дополнить такую прическу можно лаконичной заколкой. Более того, именно низкий пучок визуально вытянет вашу шею.

Вьющиеся локоны

Обладательницы прямых волос часто накручивают локоны, чтобы прическа была более эффектной и объемной. Этот простой на первый взгляд вариант способен сделать ваш образ более ярким. Помните, что красота в простоте.

Разноцветные косы

В последнее время модницы часто вплетают в волосы разноцветные косы, которые всегда выглядят ярко. Попробуйте поэкспериментировать с разными штучками для волос, и вы обязательно найдете то, что придется вам по душе.

Напомним, ранее Андре Тан представил новую праздничную коллекцию.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич